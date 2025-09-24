Thúc đẩy hợp tác kinh tế và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Oman

Ngày 23/9, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Oman, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã có các cuộc làm việc với Phó Chủ tịch Cơ quan Đầu tư Oman (OIA) kiêm Chủ tịch Quỹ Đầu tư Việt Nam-Oman (VOI) Nasser Bin Suleiman Al-Harthy và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Oman (OCCI) Sheikh Faisal Abdullah Al Rawas.

Tại cuộc làm việc với Phó Chủ tịch OIA, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đánh giá cao vai trò của OIA với tư cách nhà đầu tư tiên phong của Oman và khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) tại Việt Nam, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương phát triển tích cực.

Thứ trưởng bày tỏ vui mừng trước kết quả OIA đã đạt được khi đưa tổng vốn đầu tư tại Việt Nam vượt mốc 500 triệu USD, đồng thời đề nghị OIA tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực như công nghệ, trung tâm tài chính, hạ tầng chiến lược và nông nghiệp công nghệ cao.

Phó Chủ tịch OIA Nasser Bin Suleiman Al-Harthy nhấn mạnh tiềm năng phát triển của Việt Nam là rất lớn, do đó Oman sớm triển khai các dự án và trở thành một trong những nước GCC đầu tiên đầu tư tại Việt Nam.

Ông đánh giá cao các cải cách kinh tế, thể chế đang được Việt Nam thúc đẩy, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài. Lãnh đạo OIA khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đầu tư, đồng thời thúc đẩy thêm nhiều doanh nghiệp Oman và GCC tham gia các dự án tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu nâng tổng vốn đầu tư lên 1 tỷ USD theo cam kết tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi tháng 5/2025.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực an ninh lương thực, trung tâm tài chính và phát triển khu công nghiệp Halal.

Trong cuộc làm việc với Chủ tịch OCCI Sheikh Faisal Abdullah Al Rawas, hai bên trao đổi sâu rộng về tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và nhất trí triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ trong thời gian tới.

Chủ tịch OCCI đánh giá cao vị thế và sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam, khẳng định đây không chỉ là điểm đến của nhà đầu tư Oman mà còn của nhiều đối tác Trung Đông và quốc tế.

Ông nhấn mạnh Việt Nam không chỉ nổi bật về tăng trưởng kinh tế mà còn được ngưỡng mộ bởi con người, văn hóa và lịch sử kiên cường, đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định sẵn sàng phối hợp với các cơ quan hữu quan của hai nước, nhất là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để đẩy mạnh hơn nữa kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước.

Bà tái khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Oman, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, dầu khí, nông nghiệp; đề nghị OCCI tăng cường thông tin tới các nhà đầu tư, doanh nghiệp Oman và các nước đối tác về cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tại Việt Nam; khuyến khích OCCI và VCCI mở rộng danh mục hợp tác sang các lĩnh vực như đổi mới, sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và tăng cường phối hợp sớm tổ chức đoàn doanh nghiệp Oman sang Việt Nam và ngược lại, nhất là trong các dịp hội chợ, triển lãm quốc tế tại hai nước, góp phần quan trọng đưa quan hệ Việt Nam-Oman lên tầm cao mới./.

