Lào Cai: Khởi tố 4 đối tượng truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Ngày 5/11, Công an tỉnh Lào Cai thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng hoạt động tại Lào Cai và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước từ năm 2025 về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.”

Theo kết quả điều tra, các đối tượng đã lập tài khoản trên các trang web đen do nước ngoài quản lý, sau đó sử dụng Telegram, Zalo, Facebook... dụ dỗ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định tham gia livestream khiêu dâm trực tuyến để thu lợi bất chính.

Người xem phải nạp tiền mua “Token” bằng cách nạp tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc mua thẻ cào để theo dõi và yêu cầu người livestream thực hiện các hành vi khiêu dâm theo ý muốn.

Tiền thu được do những người xem nạp vào sẽ được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, ví điện tử và quy đổi thông qua tiền kỹ thuật số USDT trước khi thanh toán cho những người trực tiếp livestream.

Quá trình điều tra xác định, tổng số dòng tiền luân chuyển qua tài khoản các đối tượng liên quan lên đến hơn 4.189 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 05/11/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy,” quy định tại Điều 326 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lý Lở Mẩy (sinh năm 2003), Lò Tả Mẩy (sinh năm 1998), cùng trú tại xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai, là những người trực tiếp livestream khiêu dâm; Phạm Văn Trọng (sinh năm 1989) và Nguyễn Thị Ngọc Yến (sinh năm 1988), cùng trú tại tỉnh Ninh Bình, là những người quản lý, điều hành và trả công cho các phụ nữ tham gia hoạt động này.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã thu hồi 1,65 tỷ đồng là số tiền các đối tượng thu lợi bất chính. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

5 đối tượng truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng mạng Internet và các phương tiện điện tử, kỹ thuật cao để đăng tải video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy lên hàng trăm website nhằm thu hút lượng người truy cập.