Giữ lửa nghề sơn mài từ những trải nghiệm sáng tạo

Các hoạt động trải nghiệm tại đình Hà Vĩ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) giúp công chúng hiểu hơn về sơn mài, đồng thời gợi mở cách gìn giữ, phát huy nghề thủ công truyền thống bằng sáng tạo.

Những mảnh vỏ trứng nhỏ được tỉ mẩn sắp xếp, gắn lên bề mặt sản phẩm. Qua từng thao tác, người tham gia dần cảm nhận sự kiên nhẫn và khéo léo mà nghề sơn mài đòi hỏi.

Tại đình Hà Vĩ, số 11 Hàng Hòm, Hà Nội, không gian trưng bày và trải nghiệm “Chạm di sản-sáng tạo cùng sơn mài” giới thiệu các sáng tạo của Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát. Đây là sự kiện chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, Ngày văn hóa Việt Nam 24/11 và hưởng ứng “Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026”.

Trong không gian đình thờ tổ nghề sơn, những sáng tạo của Nghệ nhân đưa câu chuyện giữ nghề đến với công chúng qua từng sản phẩm. Kỹ thuật được kế thừa từ truyền thống, còn mẫu mã được tìm tòi để phù hợp hơn với nhu cầu và thẩm mỹ hôm nay./.