Quảng Ninh đưa hàng nghìn tác phẩm điện ảnh, phim tài liệu lên sóng truyền hình

Ngày 4/11, tại thành phố Quảng Ninh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh phối hợp với Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong công tác tuyên truyền, phổ biến phim Việt Nam và phát động công chiếu các bộ phim điện ảnh kinh điển.

Phát biểu tại lễ ký kết, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh Nguyễn Thế Lãm nhấn mạnh, điện ảnh không chỉ là loại hình nghệ thuật có sức lan tỏa sâu rộng mà còn là phương tiện quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi đắp các giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần yêu nước.

Trên tinh thần đó, Cục Điện ảnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh đã thống nhất thiết lập quan hệ hợp tác với 5 nội dung trọng tâm: Phối hợp phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị; thông tin tuyên truyền về điện ảnh Việt Nam; quảng bá các sự kiện điện ảnh trong nước và quốc tế; phối hợp sản xuất các sản phẩm báo chí truyền thông về điện ảnh; trao đổi thông tin, kinh nghiệm chuyên môn và nghiệp vụ.

Để cụ thể hóa các nội dung hợp tác, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh đã xây dựng phương án khai thác phát sóng phim giai đoạn 2027-2030 trên hai kênh truyền hình QTV1 và QTV3, dự kiến khai thác danh mục 87 phim truyện, trong đó có nhiều phim truyện kinh điển của điện ảnh Việt Nam đến với công chúng truyền hình Quảng Ninh, nhiều bộ phim có bối cảnh quay ở Quảng Ninh và có chủ đề liên quan đến thợ mỏ, ngành than.

Bên cạnh đó có khoảng 1.460 phim tài liệu khoa học và các bộ phim hoạt hình chất lượng cao dành cho khán giả nhỏ tuổi.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá cao sự chủ động của Cục Điện ảnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh trong việc xây dựng, thống nhất các nội dung hợp tác.

Lễ ký biên bản ghi nhớ phổ biến phim. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Thứ trưởng đề nghị hai đơn vị sớm cụ thể hóa biên bản ghi nhớ bằng kế hoạch triển khai chi tiết, chú trọng lựa chọn các tác phẩm có giá trị tư tưởng nghệ thuật cao về lịch sử cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ Tổ quốc cũng như văn hóa và con người Việt Nam.

Các đơn vị phát huy thế mạnh truyền thông của cơ quan báo chí để tăng sức hấp dẫn, xây dựng chuyên mục lan tỏa tình yêu phim Việt đến với công chúng trong nước và quốc tế.

Ngay sau nghi thức ký kết, chương trình mở màn bằng hoạt động giao lưu với đoàn làm phim "Cơn lốc biển" (Xí nghiệp Phim tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất) cùng các Nghệ sỹ Ưu tú Thanh Quý, Nghệ sỹ Ưu tú Diệu Thuần và nhà đồng biên kịch Trịnh Thanh Nhã.

Bộ phim tái hiện phong trào đấu tranh và cuộc tổng bãi công kiên cường, dũng cảm của 3 vạn công nhân mỏ vào năm 1936, thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân vùng mỏ, truyền thống ngành than (12/11/1936-12/11/2026)./.

Điện ảnh Việt Nam mở rộng hợp tác tại TIFFCOM 2026 Tại Chợ Nội dung TIFFCOM 2026, VFDA tiếp tục tạo dựng một điểm gặp gỡ cho các nhà làm phim Việt Nam và đối tác quốc tế, giới thiệu những cơ hội hợp tác sản xuất, phát hành và quay phim tại Việt Nam.