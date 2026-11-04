Tái hiện hình ảnh xuống đồng, cày ruộng tại Lễ hội Tịch điền ở Điện Bàn Bắc

Lễ hội Tịch điền phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng năm 2026 sẽ được tổ chức trong hai ngày 8 và 9/11 với nhiều hoạt động văn hóa, nghi lễ truyền thống và sinh hoạt cộng đồng đặc sắc.

Lễ hội Tịch điền là hoạt động văn hóa mang đậm dấu ấn của nền văn minh lúa nước, thể hiện truyền thống trọng nông, lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân và ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Với tinh thần “Tôn vinh truyền thống-Giữ gìn bản sắc-Hướng tới tương lai," Lễ hội Tịch điền phường Điện Bàn Bắc năm 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương, đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Trong buổi sáng 8/11, chương trình khai mạc Lễ hội Tịch điền năm 2026 sẽ diễn ra với các tiết mục văn nghệ chào mừng, nghi thức khai mạc và công bố chương trình các hoạt động chính của lễ hội.

Cùng ngày, tại Sân vận động tổ dân phố Xuân Diệm, phường Điện Bàn Bắc, các hoạt động phần hội sẽ được tổ chức theo nội dung chương trình “Ngày hội Văn hóa dân gian phường Điện Bàn Bắc," do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường chủ trì.

Các hoạt động phần hội được kỳ vọng sẽ tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân gian, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.

Điểm nhấn của lễ hội sẽ diễn ra vào sáng 9/11 tại Đình làng Diệm Sơn, phường Điện Bàn Bắc, với lễ cúng Thần Nông, lễ tế Thành Hoàng và các nghi lễ truyền thống của địa phương.

Các nghi lễ được tổ chức theo phong tục, tập quán truyền thống, bảo đảm trang nghiêm, thành kính, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân và những thế hệ đã có công khai phá, gìn giữ, phát triển quê hương.

Đặc biệt, nghi thức Tịch điền - hoạt động trọng tâm, mang ý nghĩa biểu tượng và là linh hồn của lễ hội - sẽ tái hiện hình ảnh xuống đồng, cày ruộng đầu năm theo truyền thống. Lãnh đạo phường và các đại biểu sẽ thực hiện những đường cày đầu tiên, gửi gắm ước vọng về một năm sản xuất thuận lợi, mùa màng tốt tươi, quê hương ngày càng phát triển.

Hoạt động không chỉ tái hiện nét đẹp lao động sản xuất nông nghiệp mà còn góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức trân trọng giá trị lao động, tình yêu quê hương và trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Việc tổ chức Lễ hội Tịch điền năm 2026 không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh Điện Bàn Bắc giàu truyền thống lịch sử, văn hóa; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong công cuộc xây dựng quê hương.

Thông qua các hoạt động của lễ hội, phường Điện Bàn Bắc tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với công tác bảo tồn di sản văn hóa, gắn gìn giữ truyền thống với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, hướng tới phát triển bền vững.

Lễ hội Tịch điền phường Điện Bàn Bắc năm 2026 hứa hẹn sẽ là sự kiện văn hóa ý nghĩa, mang đến không khí vui tươi, phấn khởi. Đây cũng là dịp để du khách dành thời gian khám phá đời sống làng quê, tìm hiểu những phong tục gắn với nền văn minh lúa nước trong hành trình trải nghiệm Đà Nẵng.

Được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Điện Hòa, Điện Tiến và phường Điện Thắng Bắc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ), phường Điện Bàn Bắc sở hữu nhiều tài nguyên văn hóa-lịch sử có giá trị. Điện Bàn Bắc mang nét cuốn hút của vùng quê xứ Quảng với những mái đình cổ, nhà thờ tộc, phong tục tập quán và nếp sinh hoạt cộng đồng được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Không gian làng quê nơi đây còn lưu giữ những giá trị văn hóa gắn với đời sống nông nghiệp, tình làng nghĩa xóm và truyền thống hiếu học, yêu nước của người dân địa phương. Đây là chất liệu quý để phát triển du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm nông thôn, giúp du khách khám phá một Đà Nẵng bình dị, giàu bản sắc và chiều sâu lịch sử./.

Đà Nẵng mở rộng không gian và kiến tạo cực tăng trưởng du lịch phía Nam Phát triển du lịch khu vực Nam không chỉ nhằm phát triển từng điểm đến riêng lẻ mà từng bước hình thành các tuyến, chuỗi sản phẩm du lịch đặc sắc của Đà Nẵng.