Việt Nam thu hút khách Trung Quốc với trải nghiệm bản địa

Các doanh nghiệp du lịch Trung Quốc đánh giá Việt Nam đang ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách nước này, nhờ cảnh quan thiên nhiên, ẩm thực đặc sắc, chi phí hợp lý và khoảng cách địa lý thuận tiện.

Đáng chú ý, xu hướng du lịch đang chuyển dần từ các tour đoàn quy mô lớn sang nhóm khách nhỏ, du lịch tự do và các chương trình trải nghiệm được thiết kế riêng, chú trọng chất lượng hơn số lượng.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh về triển vọng thị trường, bà Lưu Huệ Đình, Giám đốc Thương mại Công ty GlobalTIX, cho biết sau đại dịch COVID-19, Việt Nam ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách Trung Quốc.

Theo bà, việc Trung Quốc triển khai chính sách miễn thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh từ ngày 20/8 là thông tin tích cực, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa hoạt động giao lưu du lịch giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi để du khách Việt Nam đến Trung Quốc.

Đối với việc thu hút khách Trung Quốc đến Việt Nam, đại diện GlobalTIX cho rằng các doanh nghiệp du lịch Việt Nam cần đẩy mạnh quảng bá trên những nền tảng truyền thông xã hội phổ biến tại Trung Quốc như Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc) và Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư). Đây là những kênh có sức ảnh hưởng lớn trong việc truyền cảm hứng, giới thiệu điểm đến và định hình lựa chọn du lịch, đặc biệt đối với giới trẻ.

Bên cạnh các điểm đến quen thuộc, Việt Nam vẫn còn nhiều sản phẩm và trải nghiệm du lịch chưa được khai thác rộng rãi đối với thị trường Trung Quốc.

Bà Lưu Huệ Đình nhận định du khách ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm mang tính bản địa, muốn khám phá cuộc sống và văn hóa địa phương thay vì chỉ tham quan, chụp ảnh tại các địa danh nổi tiếng. Nếu chuyến đi đầu tiên thường tập trung vào những điểm du lịch tiêu biểu, thì ở các lần trở lại tiếp theo, du khách có xu hướng tìm kiếm những hoạt động mới mẻ, ít phổ biến và có tính trải nghiệm sâu hơn.

Về thời điểm du lịch, đại diện GlobalTIX cho biết doanh nghiệp kỳ vọng lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam tiếp tục tăng trong các dịp nghỉ lễ lớn, đặc biệt là kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc tháng 10 và kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Theo đánh giá từ hoạt động kinh doanh thực tế, sức hấp dẫn của Việt Nam đối với khách Trung Quốc đang được cải thiện nhờ sự kết hợp giữa tính mới mẻ của điểm đến, mức chi phí hợp lý và sự thuận tiện trong di chuyển.

Ở góc độ doanh nghiệp lữ hành, bà Hà Kim Ngưng, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch quốc tế Khang Huy Bác Hải, đồng thời là nhà sáng lập nhà hàng Old Ha Noi Kitchen, cho biết thị trường khách Trung Quốc đến Việt Nam đang có sự chuyển dịch đáng kể về cơ cấu và phương thức tổ chức tour.

Theo bà, nếu trước đây hoạt động du lịch chủ yếu dựa vào các đoàn khách đông, tập trung khai thác số lượng, thì hiện nay xu hướng đang chuyển sang các nhóm khách nhỏ, tour chất lượng cao, du lịch tự do và các chương trình thiết kế riêng. Du khách không còn quá đặt nặng số lượng điểm đến hay quy mô đoàn mà quan tâm nhiều hơn đến chất lượng dịch vụ, giá trị trải nghiệm và tính cá nhân hóa của chuyến đi.

Theo bà Hà Kim Ngưng, khách trẻ Trung Quốc hiện có xu hướng tự tổ chức chuyến đi, lựa chọn các phương tiện di chuyển linh hoạt và ưu tiên những thành phố, điểm đến lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang và các địa phương ven biển. Việc kết nối giao thông và đi lại qua các cửa khẩu ngày càng thuận tiện cũng góp phần thúc đẩy hình thức du lịch tự túc.

Về triển vọng thị trường, bà Hà Kim Ngưng nhận định Việt Nam tiếp tục là một trong những lựa chọn được khách Trung Quốc quan tâm trong các kỳ nghỉ dài ngày. Những điểm đến như Vịnh Hạ Long, Hà Nội, Nha Trang, Phú Quốc và Thành phố Hồ Chí Minh được bà đánh giá là các địa danh có sức hút đối với du khách Trung Quốc trong dịp nghỉ Quốc khánh và các kỳ nghỉ tiếp theo.

Bên cạnh đó, bà Hà Kim Ngưng khuyến nghị Việt Nam tiếp tục đơn giản hóa, rút ngắn thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh và tăng cường các tiện ích phục vụ du khách.

Bà Hà Kim Ngưng, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch quốc tế Khang Huy Bác Hải, cho biết thị trường khách Trung Quốc đến Việt Nam đang có sự chuyển dịch đáng kể về cơ cấu và phương thức tổ chức tour. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Tại các khu, điểm du lịch và khách sạn, cần bố trí thêm biển chỉ dẫn, thông báo và hướng dẫn bằng tiếng Trung nhằm hỗ trợ khách Trung Quốc, bởi không phải du khách nào cũng biết tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Theo bà, những cải thiện này sẽ góp phần tạo thuận lợi cho du khách trong quá trình di chuyển, tham quan và sử dụng dịch vụ tại Việt Nam.

Từ góc nhìn của các doanh nghiệp Trung Quốc, cơ hội thu hút khách du lịch từ thị trường này không chỉ đến từ lợi thế về cảnh quan, ẩm thực và chi phí hợp lý, mà còn phụ thuộc vào khả năng phát triển các sản phẩm giàu bản sắc, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm và cá nhân hóa ngày càng tăng.

Cùng với việc đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, đa dạng hóa sản phẩm, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh và tăng cường tiện ích, thông tin đa ngôn ngữ tại các điểm đến, việc nâng cao chất lượng dịch vụ sẽ góp phần giúp du lịch Việt Nam khai thác hiệu quả hơn thị trường khách Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác du lịch giữa hai nước./.

Thúc đẩy lượng khách du lịch giữa Việt Nam-Trung Quốc Ngày 14/5, Khu tự trị dân tộc Choang (Trung Quốc) phối hợp Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức chương trình “Trà hài hòa Thế giới-Nhã tập 2026,” nhằm quảng bá du lịch giữa Việt-Trung.