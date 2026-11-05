Lễ hội Văn hóa Thiên Cấm Sơn: Giới thiệu vẻ đẹp vùng đất Bảy Núi

Lễ hội Văn hóa Thiên Cấm Sơn lần thứ nhất năm 2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/11 tại Khu Trung tâm hành hương hồ Thủy Liêm-Khu Du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang.

Chương trình lễ hội dự kiến gồm hai phần chính: Phần lễ với Lễ rước “Hương sắc Thất Sơn” và Lễ Hạ ngươn "Dâng hạt ngọc trời," góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa tâm linh, tín ngưỡng truyền thống và đời sống tinh thần của người dân vùng Bảy Núi.

Phần hội với các hoạt động tổ chức không gian văn hóa-ẩm thực, triển lãm, chương trình biểu diễn Lân-Sư-Rồng và chương trình văn nghệ tổng hợp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm và thưởng thức văn hóa của người dân, du khách.

Thông qua lễ hội, xã Núi Cấm hướng đến mục tiêu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống, quảng bá hình ảnh Thiên Cấm Sơn và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, góp phần giới thiệu vẻ đẹp vùng đất Bảy Núi đến với du khách trong và ngoài tỉnh.

Thiên Cấm Sơn, còn gọi là Núi Cấm, nằm ở trung tâm vùng Bảy Núi, thuộc các xã Núi Cấm, An Cư và phường Chi Lăng, có diện tích tự nhiên 3.100ha, với độ cao 710m so với mực nước biển.

Thiên Cấm Sơn được ví như “nóc nhà miền Tây," nổi bật bởi cảnh quan núi non hùng vĩ, khí hậu mát mẻ và hệ sinh thái xanh mát giữa vùng đồng bằng Nam Bộ.

Không chỉ có giá trị về cảnh quan, Thiên Cấm Sơn còn gắn với nhiều câu chuyện dân gian, truyền thuyết và đời sống tín ngưỡng của cư dân vùng Bảy Núi.

Khách hành hương về vùng Núi Cấm-Thất Sơn huyền bí. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Tên gọi Núi Cấm được lưu truyền qua nhiều cách lý giải, trong đó có những câu chuyện gắn với sự linh thiêng, huyền bí của vùng núi. Qua thời gian, nơi đây trở thành điểm hành hương quen thuộc của người dân Nam Bộ, đồng thời là điểm đến thu hút du khách muốn tìm hiểu lịch sử, văn hóa và khám phá thiên nhiên An Giang.

Khu du lịch Núi Cấm được quy hoạch trên diện tích hơn 1.050ha, trong đó phần lớn khu trung tâm du lịch thuộc xã Núi Cấm.

Điểm nhấn nổi bật của Khu du lịch Núi Cấm là quần thể công trình văn hóa, tôn giáo nằm giữa không gian núi rừng. Chùa Vạn Linh là một trong những điểm hành hương tiêu biểu, gây ấn tượng với kiến trúc Phật giáo trang nghiêm, nổi bật là ngôi bảo tháp cao vút cùng những công trình được bố trí hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên.

Không xa đó là chùa Phật Lớn, nơi có tượng Phật Di Lặc màu trắng cao 33,6m, với dáng ngồi an nhiên, nụ cười hoan hỷ hướng về không gian rộng lớn. Công trình này trở thành biểu tượng quen thuộc khi nhắc đến du lịch tâm linh Núi Cấm.

Một góc Khu du lịch Núi Cấm, thuộc xã Núi Cấm, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Nằm giữa quần thể các công trình tâm linh là hồ Thủy Liêm, mặt hồ rộng và phẳng lặng, được bao quanh bởi những hàng cây xanh cùng các công trình kiến trúc tôn giáo. Không gian nơi đây mang đến cảm giác thanh bình, tách biệt với sự náo nhiệt của phố thị.

Vào những ngày trời trong, mặt hồ phản chiếu bóng núi, mây trời và những công trình xung quanh, tạo nên khung cảnh sơn thủy hữu tình. Đây cũng là nơi nhiều du khách dừng chân nghỉ ngơi, vãn cảnh và tìm kiếm những phút giây tĩnh tại trong hành trình hành hương.

Bên cạnh những điểm đến tâm linh, Khu du lịch Núi Cấm còn sở hữu nhiều thắng cảnh tự nhiên hấp dẫn như suối Thanh Long, vồ Bồ Hong, các khu vực rừng cây và những cung đường uốn lượn theo sườn núi. Vồ Bồ Hong là một trong những điểm cao nổi bật, nơi du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh vùng Bảy Núi, những cánh đồng rộng lớn và không gian đồng bằng miền Tây trải dài đến tận đường chân trời.

Những người yêu thích khám phá có thể lựa chọn các tuyến trekking xuyên rừng, đi bộ qua những con đường núi, tận hưởng không khí trong lành và trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên ở nhiều góc nhìn khác nhau.

Sự hòa quyện giữa thiên nhiên, cảnh quan sinh thái, văn hóa và tín ngưỡng đã tạo nên sức hút riêng cho Thiên Cấm Sơn, đưa nơi đây trở thành điểm đến tiêu biểu trong hành trình khám phá vùng Bảy Núi huyền bí của miền Tây Nam Bộ./.

An Giang: Đưa Núi Cấm trở thành điểm đến hấp dẫn Khu du lịch Núi Cấm đang từng bước đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ như hệ thống cáp treo, hoạt động trekking, công viên nước Lâm Viên... từng bước xây dựng và lan tỏa thương hiệu du lịch An Giang.