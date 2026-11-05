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Tổng thống Mỹ chịu sức ép về cuộc chiến với Iran sau thất bại của đảng Cộng hòa

Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận cuộc chiến tại Iran là yếu tố chính dẫn đến thất bại nặng nề của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Viết Thành
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Tổng thống Mỹ chịu sức ép về cuộc chiến với Iran sau thất bại của đảng Cộng hòa
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Tổng thống Mỹ chịu sức ép về cuộc chiến với Iran sau thất bại của đảng Cộng hòa.

Israel đối mặt gánh nặng tài chính khi không còn viện trợ quân sự từ Mỹ.

Giao tranh gia tăng đẩy tình hình nhân đạo tại Yemen thêm khó khăn.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành
(Vietnam+)
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