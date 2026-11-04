Iran tuyên bố 3 tàu chở dầu trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz

Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 3/11 tuyên bố 3 tàu chở dầu phát nổ và bốc cháy sau khi va phải thủy lôi khi đi qua tuyến hàng hải mà Tehran coi là không được phép tại eo biển Hormuz.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Iran và Mỹ tiếp tục gia tăng, sau khi Washington tiến hành không kích nhằm vào đảo Qeshm của Iran.

Theo thông báo đăng trên trang tin chính thức Sepah News của IRGC, các tàu đã tắt hệ thống định vị và nhận dạng khi di chuyển qua tuyến đường không được cấp phép.

Hải quân Iran cho biết các tàu hiện bị bỏ lại gần bờ biển phía Nam eo biển Hormuz và vẫn đang bốc cháy.

Lực lượng này cảnh báo những tàu phớt lờ quy định hàng hải của Iran hoặc phối hợp với quân đội Mỹ để đi qua các tuyến đường bị cấm có thể gặp sự cố tương tự.

Tuy nhiên, thông tin về 3 tàu chở dầu chưa được xác nhận độc lập; phía Iran cũng không công bố danh tính các tàu, tình trạng thủy thủ đoàn hay mức độ thiệt hại.

Cùng ngày 3/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không loại trừ khả năng tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ.

Trước đó, một quan chức Mỹ xác nhận các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu Iran sử dụng tên lửa đất đối không chống lại lực lượng Mỹ tại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Iran tuyên bố có quyền tự vệ trước các hành động quân sự của Washington và khẳng định lực lượng vũ trang nước này đang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

Bất chấp căng thẳng gia tăng, các nỗ lực ngoại giao vẫn được duy trì. Iran cho biết đã đưa ra phản hồi đối với phía Mỹ và sẵn sàng thảo luận việc mở lại eo biển Hormuz, nối lại đàm phán hạt nhân nếu Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong đó có việc dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển.

Các bên trung gian đang tìm cách thúc đẩy một khuôn khổ thỏa thuận nhằm chấm dứt các cuộc tấn công tại eo biển và giảm nguy cơ xung đột lan rộng./.

Iran sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày nếu Mỹ đồng ý với các điều kiện của nước này.