Thái Nguyên: Đêm hội tụ tinh hoa văn hóa trà Việt và thế giới

Tối 4/11, tại Phố đi bộ trung tâm tỉnh Thái Nguyên, chương trình nghệ thuật “Đêm hội thưởng trà” với chủ đề “Hương trà hội tụ” diễn ra trong khuôn khổ Festival Trà quốc tế-Thái Nguyên 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc, múa, trình diễn nghệ thuật truyền thống và công nghệ sân khấu hiện đại, giúp khán giả khám phá những giá trị văn hóa trà Việt Nam và nghệ thuật thưởng trà của một số quốc gia phương Đông.

Điểm nhấn của đêm hội là màn trình diễn nghệ thuật pha trà với sự tham gia của 30 trà nương của Hợp tác xã Hương Vân Trà và Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên.

Trong không gian âm nhạc truyền thống, các trà nương thể hiện kỹ thuật pha, rót và mời trà, giới thiệu nét tinh tế trong nghệ thuật thưởng trà, văn hóa giao tiếp và lòng hiếu khách của người Việt.

Chương trình nghệ thuật gồm hai phần: “Di sản xứ trà - Đậm đà bản sắc” và “Hội tụ tinh hoa - Vươn xa thế giới.” Ở phần thứ nhất, khán giả được thưởng thức những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa các vùng miền như hát Then, múa Tắc Xình, hát Xoan, dân ca Quan họ Bắc Ninh, dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh, cồng chiêng Tây Nguyên và đờn ca tài tử Nam Bộ. Các tiết mục được kết hợp với trình diễn hình ảnh, công nghệ 3D mapping, tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc màu.

Phần thứ hai mở rộng không gian giao lưu văn hóa quốc tế với những nét đặc trưng trong nghệ thuật thưởng trà của Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Thông qua các tiết mục múa trống Nhật Bản, trình diễn văn hóa hái trà, mời trà Long Tỉnh của Trung Quốc và nghệ thuật biểu diễn Hàn Quốc, chương trình giới thiệu sự phong phú trong văn hóa trà của các quốc gia, đồng thời thể hiện sự giao thoa, kết nối giữa các nền văn hóa.

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình nghệ thuật “Đêm hội thưởng trà”, với chủ đề “Hương trà hội tụ.” (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Không chỉ là hoạt động biểu diễn nghệ thuật, “Đêm hội thưởng trà” còn góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa được hình thành, lưu truyền qua nhiều thế hệ, từ tri thức trồng, chế biến chè đến nghệ thuật pha trà, thưởng trà và nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người Việt. Mỗi chén trà là sự kết tinh của điều kiện tự nhiên, bàn tay lao động và kinh nghiệm của người làm chè, qua đó thể hiện sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên, cộng đồng và đời sống văn hóa.

Đặc biệt, việc đặt văn hóa trà Việt Nam trong không gian giao lưu với các quốc gia có truyền thống trà lâu đời góp phần mở rộng kết nối văn hóa, quảng bá những nét đặc sắc của trà Thái Nguyên đến bạn bè quốc tế. Qua đó, chương trình gửi gắm thông điệp về việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản, đồng thời khai thác tiềm năng văn hóa trà phục vụ phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

Thông qua Festival Trà quốc tế-Thái Nguyên 2026, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục khẳng định vị thế vùng chè trọng điểm của cả nước, quảng bá thương hiệu trà gắn với văn hóa, con người và bản sắc địa phương. Đây cũng là dịp tôn vinh người trồng chè, nghệ nhân và các chủ thể sản xuất, chế biến trà; góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác và đưa thương hiệu trà Thái Nguyên vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế./.

Đặc sắc chương trình “Đại Phúc - Hồ trên núi, trà trong mây” Chương trình nghệ thuật được dàn dựng với các tiết mục ca múa nhạc, kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và hiện đại, tôn vinh vẻ đẹp quê hương, con người, văn hóa trà và cảnh sắc vùng hồ.