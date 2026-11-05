Cả nước có hơn 400 hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất

Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) sẽ được tổ chức với 406 hoạt động, chương trình tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đặc biệt, có hơn 80 sự kiện miễn phí, giảm giá vé tham gia.

Đó là thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp trong cuộc họp báo ngày 5/11 tại Hà Nội.

Theo đó, Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026). Các hoạt động hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa.

Ông Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu về định hướng thông tin tuyên truyền. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Lễ kỷ niệm diễn ra lúc 9h00 ngày 24/11/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội và được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên VTV1, Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng trực tiếp trên VOV1.

Khán giả yêu điện ảnh có thể tham gia Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam từ ngày 18 đến 24/11. Các suất chiếu phim miễn phí tại rạp tập trung trong ba ngày 22-24/11; hoạt động chiếu phim lưu động được tổ chức để đưa tác phẩm điện ảnh tới vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn chưa có rạp chiếu phim. Lễ khai mạc Tuần phim dự kiến diễn ra tối 21/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội.

Tính đến ngày 5/11, các chương trình, hoạt động được chuẩn bị giới thiệu tới công chúng trên toàn quốc gồm 406 hoạt động, chương trình (Văn hóa, nghệ thuật: 282 sự kiện; Thể dục, thể thao: 36 sự kiện; Trưng bày, triển lãm: 85 sự kiện). Bên cạnh đó, các bộ, ngành, tổ chức Trung ương cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, như giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát biểu. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Tại Hà Nội, Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” sẽ diễn ra từ 7h30 đến 9h30 ngày 21/11 ở khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm. Trong buổi sáng, người dân và du khách có thể theo dõi diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật. Từ ngày 21-24/11, những không gian trải nghiệm, sân khấu nghệ thuật tiếp tục hoạt động quanh hồ, trong đó có Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Tượng đài Cảm Tử và khu vực Tràng Tiền-Hàng Khay.

Điểm nhấn vào tối 24/11 là Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, bắt đầu lúc 20h00, do Thành phố Hà Nội chủ trì và phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan. Chương trình dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng, kết hợp phần trình diễn pháo hoa theo chương trình tổ chức.

Ở thành phố Huế, chuỗi hoạt động ngày 22–24/11 đưa khán giả đến với các chương trình “Tình khúc Huế,” nghệ thuật tôn vinh di sản Việt Nam và di sản Huế, cùng những không gian trải nghiệm áo dài, Ca Huế, Bài chòi, nghề thủ công, ẩm thực và văn hóa đọc. Công chúng còn có thể tham quan triển lãm thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, dự kiến khai mạc ngày 22/11.

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông tin đến báo chí. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Tại Ninh Bình, không gian di sản ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư sẽ đón khách tham quan Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam, dự kiến mở cửa từ ngày 21 đến 27/11. Cùng thời gian này có các hoạt động trình diễn, thực hành di sản phi vật thể và giáo dục di sản; Bảo tàng Ninh Bình là nơi dự kiến tổ chức tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật ngày 21/11.

Quảng Ngãi dự kiến khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa ngày 18/11; Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể ngày 20-23/11 tại phường Kon Tum, kết hợp cồng chiêng, lễ hội đường phố và không gian nghề truyền thống. Gia Lai dự kiến tổ chức chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng trong tháng 11; các hoạt động trình diễn, trải nghiệm di sản tại Bảo tàng Pleiku ngày 20–30/11 và chương trình nghệ thuật truyền thống ngày 24/11 tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh.

Tại Khánh Hòa, chương trình “Thanh âm quê hương” diễn ra tối 22/11 tại Quảng trường 16 tháng 4; trao giải, công bố tác phẩm Cuộc thi sáng tác ca khúc mới về Khánh Hòa ngày 24/11 tại sân khấu Tháp Trầm Hương; trình diễn, trải nghiệm văn hóa Chăm tại Tháp Bà Pô Nagar, Tháp Pô Klong Garai và mở cửa miễn phí các điểm di tích lịch sử, văn hóa do địa phương quản lý ngày 24/11.

Một nội dung đáng chú ý trong công tác tổ chức và lan tỏa Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 là việc đưa Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) vào phục vụ cộng đồng. Bản đồ số không chỉ phục vụ chuỗi hoạt động quanh ngày 24/11 mà sẽ tiếp tục được cập nhật thường xuyên, để mỗi người dân và du khách có thêm một địa chỉ tìm hiểu, khám phá và kết nối với đời sống văn hóa trên khắp cả nước./.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, tổ chức ngày 24/11/1946, là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam, gắn với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang hoàn thiện công tác chuẩn bị các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, nhằm đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện các khó khăn và xác định những định hướng, giải pháp phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

Quảng Ninh tổ chức các hoạt động phong phú hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 Thông qua các sự kiện hấp dẫn, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định hình ảnh một vùng đất năng động, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, không ngừng đổi mới và phát triển.