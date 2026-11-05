Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đà Nẵng

Sáng 5/11, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu Trung ương, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) tại thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Hoàng Trung Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng. Đại diện lãnh đạo xã Hòa Vang, Ban công tác Mặt trận, đông đảo nhân dân địa phương đã tham dự ngày hội.

Xây dựng thôn Bồ Bản trở thành làng văn hóa đặc trưng giàu bản sắc

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân địa phương theo dõi phóng sự tuyên truyền kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026), Ngày Văn hóa Việt Nam và kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của địa phương với chủ đề "Về chung một nhà."

Trên mỗi chặng đường phát triển, có những giá trị trở thành điểm tựa để một vùng đất vượt qua thử thách, vươn bước hướng về tương lai. Với Hòa Vang, đó là lòng kiêu hãnh, nghĩa tình cộng đồng và truyền thống đoàn kết được bồi đắp qua bao thế hệ.

Lịch sử dân tộc khẳng định sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, thắng lợi được làm nên bởi ý chí tự lực, tự cường và sự đoàn kết của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là dịp nhìn lại mạch nguồn ấy, tiếp tục củng cố niềm tin, phát huy dân chủ, khơi dậy nội lực và đưa truyền thống đoàn kết trở thành sức mạnh phát triển.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại xã Hòa An, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trong không khí vui tươi phấn khởi, thay mặt nhân dân thôn Bồ Bản, ông Phạm Thuân, Tổ trưởng Tổ dân cư số 5, phát biểu bày tỏ niềm vui mừng và xúc động khi các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Đà Nẵng về tham dự ngày hội tại khu dân cư. Trong những năm qua, nhất là sau khi sáp nhập thôn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể, với sự đồng thuận của nhân dân thôn Bồ Bản, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước nâng lên. Nhiều mô hình dòng họ quản lý giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật, không ma túy, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

“Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được nhân dân chúng tôi hưởng ứng tích cực. Qua đó, mọi gia đình đều ý thức hơn trong việc xây dựng nếp sống văn minh, giáo dục con cháu chăm ngoan, học giỏi, sống có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng, tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Công tác khuyến học, khuyến tài, động viên con em nỗ lực học tập, có các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn được quan tâm,” ông Phạm Thuân chia sẻ.

Hiện nay, thôn có hơn 95% hộ dân làm nông nghiệp. Là thôn đang được xã chọn để xây dựng làng văn hóa đặc trưng, có đình làng, di tích văn hóa, nhân dân khu dân cư mong các cấp lãnh đạo tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ để thôn Bồ Bản ngày càng phát triển, trở thành làng văn hóa đặc trưng giàu bản sắc.

“Ngày hội hôm nay không chỉ mang đến niềm vui, sự phấn khởi mà còn nhắc nhở mỗi người dân chúng ta về trách nhiệm của mình đối với cộng đồng; với tinh thần đoàn kết, mỗi người góp một chút công sức, mỗi gia đình tăng cường trách nhiệm với cộng đồng thì chắc chắn chúng ta sẽ xây dựng thôn Bồ Bản trở thành khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc, trở thành làng văn hóa đặc trưng của thành phố Đà Nẵng,” ông Phạm Thuân nhấn mạnh.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết và giá trị văn hóa tại khu dân cư

Phát biểu chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam cùng nhân dân thôn Bồ Bản, đồng chí Trần Cẩm Tú thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư gửi tới toàn thể bà con nhân dân lời chào thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham quan các gian trưng bày sản phẩm của xã Hòa An, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh Ngày hội năm nay có ý nghĩa rất đặc biệt, chúng ta hướng tới kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam ngày 24/11. Ngày này của năm 1946, tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Bác Hồ đã căn dặn "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi." Đoàn kết và văn hóa luôn đi cùng nhau, có văn hóa thì tình làng nghĩa xóm, thôn bản, láng giềng mới được bền chặt, có đoàn kết, tình nghĩa làng, hồn quê mới được giữ gìn lâu dài.

Kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam trong không khí ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là một nét đẹp có ý nghĩa sâu sắc và khẳng định văn hóa nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết và đại đoàn kết chính là môi trường để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và sự phát triển bền vững của đất nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Vang đã đạt được. Kinh tế tiếp tục phát triển nhanh hơn; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ hơn; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn và đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công việc của người dân, của doanh nghiệp được giải quyết nhanh hơn, thuận lợi hơn, các thủ tục được giải quyết trên môi trường điện tử.

Bồ Bản là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, có đình Bồ Bản, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, có những ngôi nhà xưa, có gia phong của các tộc họ và tình làng nghĩa xóm đậm đà. Điểm về truyền thống văn hóa địa phương, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận Chi bộ, Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận và bà con thôn Bồ Bản đã làm được rất nhiều việc rất đáng trân trọng.

Từ khi hai thôn Bồ Bản và Thạch Bồ về chung một nhà, 18 tổ dân cư đã được sắp xếp thành 9 tổ với hơn 2.700 nhân khẩu, thôn rộng hơn, dân cư đông hơn, khối lượng công việc nhiều hơn, nhưng bà con rất đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương tươi đẹp, phồn vinh và hạnh phúc.

“Tất cả các tộc họ ở thôn Bồ Bản đều ký cam kết xây dựng tộc họ văn hóa, tộc họ không có ma túy, ông bà dạy dỗ con cháu, tộc họ giữ gìn gia phong, đó là cách giữ bình yên cho thôn từ trong mỗi gia đình, mỗi tộc họ,” đồng chí Trần Cẩm Tú nói.

Các lớp dạy hát bài chòi, các buổi văn nghệ, các giải bóng đá thanh thiếu niên được duy trì đều đặn, vừa mang đến niềm vui trong cuộc sống, vừa giữ gìn di sản của quê hương. Bà con còn cùng nhau phát quang 2 ha để chuẩn bị trồng sen làm du lịch cộng đồng...

Đồng chí đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những gia đình đã tự nguyện hiến đất để mở đường vào đình thôn Bồ Bản, điểm di tích văn hóa; cho rằng đây là minh chứng cho tinh thần cách mạng, cho tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng, đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân tại thôn Bồ Bản.

Để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thôn văn hóa đặc trưng Bồ Bản, cũng như khát vọng vươn lên của xã Hòa Vang, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Hòa Vang và toàn thể bà con thôn Bồ Bản thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Đồng chí nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tiếp tục giữ gìn và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy hơn nữa tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững và không để bất cứ gia đình nào, cá nhân nào bị bỏ lại phía sau. Cùng với đó nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn việc xây dựng gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa với những việc làm cụ thể, thiết thực và giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Đồng chí nêu bật yêu cầu về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, giữ gìn bản sắc, cốt cách làng quê, bảo vệ kiến trúc và không gian tâm linh của đình làng Bồ Bản, tích cực trao truyền nghệ thuật bài chòi và các giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ, gắn với bảo tồn văn hóa, với phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng.

“Nâng cao hiệu quả phát triển dân chủ cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân được biết, được bàn, được làm, được giám sát và trực tiếp thụ hưởng các thành quả phát triển của quê hương. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần phải thực hiện tốt vai trò tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát huy hoạt động giám sát, kịp thời biểu dương những tập thể, những cá nhân tiêu biểu. Chính quyền địa phương thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải quyết công việc kịp thời, đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, góp phần củng cố niềm tin và tăng cường đồng thuận xã hội,” Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Với truyền thống lịch sử vẻ vang, sự đồng lòng của bà con và sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, đồng chí tin tưởng sâu sắc rằng thôn Bồ Bản sẽ phát triển ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình và trở thành hình mẫu về khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng quà cho các gia đình tiêu biểu tại xã Hòa An, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại Ngày hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã trao các phần quà tặng các gia đình chính sách và một số hộ dân thôn Bồ Bản.

Hòa chung trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày hội, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn đã đến thăm các gian trưng bày sản vật địa phương, ân cần thăm hỏi và sẻ chia niềm vui, gửi gắm tình cảm ấm áp đến đông đảo bà con nhân dân.

Sáng cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Phan Thị Truy, sinh ngày 10/1/1926 (100 tuổi) tại nhà riêng, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.

Thay mặt gia đình, ông Phan Minh Hải (cháu ruột đảng viên Phan Thị Truy) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Đà Nẵng, phường An Hải và Chi bộ khu dân cư đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đúng vào dịp kỷ niệm 107 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917-7/11/2024).

Xúc động khẳng định đây là niềm vinh dự và nguồn động viên vô giá đối với cá nhân đảng viên Phan Thị Truy, ông Phan Minh Hải nhấn mạnh gia đình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Đà Nẵng Sáng 5/11, tại xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam.