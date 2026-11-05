Đại tướng Phan Văn Giang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành

Ngày 5/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm, trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên lão thành tại tỉnh Thái Nguyên.

Tham gia cùng Đoàn có đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Quân khu 1 và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn công tác đã đến thăm, trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đức Chung, 102 tuổi, tại xóm Vạn Thọ, xã Vạn Phú và đảng viên La Thị Hoa, 97 tuổi, tại Tổ dân phố số 9, phường Tích Lương.

Tại các nơi đến thăm, Đại tướng Phan Văn Giang cùng các thành viên trong Đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Đảng.

Đại tướng bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến của các đảng viên lão thành trong suốt quá trình phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

Đại tướng khẳng định Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình phấn đấu, cống hiến bền bỉ của mỗi cá nhân mà còn là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, quê hương và tổ chức Đảng tại địa phương.

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ, trân trọng, biết ơn những đóng góp quý báu của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên La Thị Hoa, 97 tuổi, tổ dân phố số 9, phường Tích Lương. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Đại tướng mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống khỏe, trường thọ; tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, bản lĩnh chính trị, tinh thần tận tụy, lòng trung thành với Đảng, là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị tỉnh Thái Nguyên, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên cao tuổi; thường xuyên thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện để các đảng viên sống vui, sống khỏe. Đặc biệt, cần trân trọng lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Việc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026 là sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến bền bỉ, trọn đời của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin, lý tưởng và ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 80 năm tuổi đảng tại Đà Nẵng Sáng 05/11/2026, tại Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, trao Huy hiệu 80 năm tuổi đảng đợt 07/11/2026 cho đồng chí Phan Thị Truy, đảng viên Chi bộ An Nhơn 1, Đảng bộ phường An Hải.