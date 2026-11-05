Tăng cường hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Hãng Thông tấn Pháp AFP

Chiều 5/11, tại trụ sở Trung tâm Thông tấn quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Đoàn Thị Tuyết Nhung tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Hãng thông tấn Pháp (AFP) do Chủ tịch, Tổng Giám đốc AFP Fabrice Fries dẫn đầu.

Chào mừng ông Fabrice Fries cùng đoàn đại biểu AFP đến thăm, làm việc tại TTXVN, Phó Tổng Giám đốc Đoàn Thị Tuyết Nhung khẳng định đây là dịp quan trọng để hai bên trao đổi về quan hệ hợp tác, chia sẻ những ưu tiên phát triển và xác định các nội dung phối hợp thiết thực trong thời gian tới.

Thông tin về hoạt động của TTXVN, Phó Tổng Giám đốc Đoàn Thị Tuyết Nhung cho biết, TTXVN đang phát triển theo mô hình cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực đa phương tiện, đa ngôn ngữ, với mạng lưới 34 cơ quan thường trú tại tất cả các tỉnh, thành phố trong nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài. TTXVN cung cấp đa dạng sản phẩm thông tin, từ tin, ảnh, video, đồ họa đến báo chí số bằng tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ nước ngoài, trong đó có tiếng Pháp.

Báo Le Courrier du Vietnam là tờ báo tiếng Pháp duy nhất hiện nay tại Việt Nam.

Đánh giá cao vai trò của AFP là một trong những nguồn tin quốc tế quan trọng, góp phần hỗ trợ TTXVN đưa tin về tình hình khu vực và thế giới, Phó Tổng Giám đốc trân trọng quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai hãng thông tấn cũng như sự phối hợp hiệu quả của các đồng nghiệp AFP, đặc biệt là Văn phòng AFP tại Hà Nội.

Trên nền tảng hợp tác đó, bà Đoàn Thị Tuyết Nhung đề xuất hai hãng tăng cường khai thác các sản phẩm phân tích chuyên sâu, tư liệu nền nhằm làm rõ bối cảnh và xu hướng của những vấn đề quốc tế, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và tình hình khu vực châu Á.

Cùng với đó, hai bên xem xét đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về quản trị dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, biên tập, phân phối thông tin; kiểm chứng tin tức trên môi trường số, bảo vệ bản quyền và bảo đảm độ tin cậy của thông tin.

TTXVN mong muốn AFP hỗ trợ phóng viên Cơ quan thường trú TTXVN tại Pháp kết nối, thực hiện phỏng vấn lãnh đạo Pháp, các chuyên gia, học giả về quan hệ hai nước và những vấn đề Việt Nam quan tâm; đồng thời tăng cường phối hợp lan tỏa thông tin tích cực về Việt Nam tới công chúng quốc tế.

Phó Tổng Giám đốc Đoàn Thị Tuyết Nhung cũng đề xuất hai bên tiếp tục rà soát, cập nhật các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, bảo đảm phù hợp với phương thức sản xuất, phân phối và khai thác thông tin hiện nay, nhất là đối với ảnh, video và các sản phẩm đa phương tiện; đẩy mạnh trao đổi thông tin phù hợp với thế mạnh của mỗi hãng.

Cảm ơn sự đón tiếp thân tình của Phó Tổng Giám đốc Đoàn Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch, Tổng Giám đốc AFP Fabrice Fries cho rằng cuộc gặp là cơ hội để hai bên hiểu rõ hơn về nhu cầu, định hướng phát triển, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới.

Thông tin về hoạt động của AFP, ông Fabrice Fries cho biết AFP là hãng thông tấn có truyền thống lâu đời, với mạng lưới hoạt động rộng khắp thế giới.

Hãng đang đẩy mạnh đổi mới phương thức sản xuất, phân phối thông tin, đặc biệt là các sản phẩm video, truyền hình trực tiếp và nội dung số, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Bên cạnh đó, AFP đặc biệt chú trọng công tác kiểm chứng thông tin với mạng lưới phóng viên chuyên trách trên toàn cầu. Hãng cũng hợp tác với các nền tảng mạng xã hội trong kiểm chứng thông tin, đồng thời cung cấp các chương trình đào tạo nghiệp vụ kiểm chứng cho các cơ quan báo chí.

Ông Fabrice Fries bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ chuyên môn và nghiên cứu khả năng hợp tác với TTXVN trong lĩnh vực kiểm chứng thông tin.

Tại cuộc gặp, hai bên bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm, thế mạnh và mạng lưới hoạt động của mỗi hãng, TTXVN và AFP có nhiều cơ hội bổ trợ lẫn nhau, triển khai các chương trình hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu AFP đã tham quan mô hình biên tập thông tin quốc tế tại Ban Biên tập tin Thế giới./.

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