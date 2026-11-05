Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm chính thức Nhật Bản

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8-11/11.

Thông tin trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cung cấp tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, chiều 5/11.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội kiến với Nhà vua Nhật Bản, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản, hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản. Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng sẽ có phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản và thăm tỉnh Kanagawa và có những hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

Theo thông tin từ Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương; tin cậy chính trị ngày càng được củng cố và hai bên tiếp tục chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung.

Về kinh tế, Nhật Bản tiếp tục là đối tác hàng đầu của Việt Nam, là đối tác lớn nhất về hợp tác ODA và lao động, thứ ba về đầu tư, thứ tư về thương mại và du lịch.

Nhật Bản tiếp tục là đối tác hàng đầu của Việt Nam, là đối tác lớn nhất về hợp tác ODA và lao động, thứ ba về đầu tư, thứ tư về thương mại và du lịch.

Kim ngạch thương mại 8 tháng đầu năm 2026 đạt 33,7 tỷ USD, tăng 27% so với năm 2025; mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 60 tỷ USD vào năm 2030 có thể sớm được hiện thực hóa. Hợp tác trên các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo... đạt nhiều tiến triển.

Hợp tác về nguồn nhân lực, địa phương, giao lưu nhân dân mật thiết và hiệu quả, tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương. Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản có gần 700.000 người, trong đó tỷ lệ trí thức, lao động chất lượng cao ngày càng tăng, hiện đang có khoảng 7.000 kỹ sư IT Việt Nam tại Nhật Bản./.

Việt Nam-Nhật Bản tăng hợp tác đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ mới Tiếp ông Takebe Tsutomu, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị tăng cường liên kết doanh nghiệp, trường đại học hai nước, đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ mới.