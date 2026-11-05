Đại tướng Lương Tam Quang trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Hưng Yên

Chiều 5/11, tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026 cho các đảng viên lão thành.

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên và đại diện gia đình các đảng viên nhận Huy hiệu.

Tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Văn Khuê công bố các Quyết định của Trung ương về trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Hưng Yên gồm: đảng viên Nguyễn Thị Sinh (sinh năm 1930, Chi bộ thôn Minh Khai, xã Hưng Hà); đảng viên Nguyễn Thị Sáo (sinh năm 1931, Chi bộ thôn Minh Tân, xã Lê Quý Đôn); đảng viên Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1927, Chi bộ thôn Tân Dân, xã Tiên Hưng); đảng viên Vũ Tiến Ngạc (sinh năm 1928, Chi bộ thôn Toàn Thắng, xã Ngọc Lâm); đảng viên Phạm Trọng Quảng (sinh năm 1932, Chi bộ thôn Lưu Xá, xã Hồng Quang).

Đại tướng Lương Tam Quang đã trao tặng Huy hiệu, gửi lời chúc mừng và chúc sức khỏe đến các đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi. Đại tướng nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, là sự ghi nhận công lao, đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là biểu tượng cao quý về sự kiên trung, phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của người đảng viên với Đảng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Trong đợt trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên có 3.753 đảng viên trên tổng số hơn 185.000 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 18 đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Đại tướng nêu rõ, 80 năm tuổi Đảng là dấu mốc đặc biệt, rất đáng trân trọng và tự hào trong cuộc đời người đảng viên. Trong 80 năm ấy, các đồng chí đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử đặc biệt của dân tộc, chứng kiến và trực tiếp tham gia vào những chặng đường đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Mỗi đồng chí, dù ở cương vị, hoàn cảnh và lĩnh vực công tác khác nhau đều có những đóng góp cụ thể, thiết thực và to lớn cho cách mạng, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất, danh dự của người đảng viên.

Đại tướng Lương Tam Quang bày tỏ sự trân trọng trước những cống hiến của đảng viên lão thành. Theo Đại tướng, những cống hiến ấy không chỉ được ghi nhận bằng phần thưởng cao quý của Đảng mà còn là tài sản tinh thần vô giá, tấm gương để các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay và mai sau học tập, noi theo. Đó cũng là niềm tự hào của cá nhân, tổ chức đảng, niềm vinh dự của gia đình, dòng họ và toàn Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hưng Yên các đảng viên.

Các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tại buổi lễ. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Với thế hệ hôm nay, sự cống hiến của các đồng chí đảng viên lão thành là bài học quý giá về bản lĩnh chính trị, lòng trung thành, tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt qua khó khăn và sự tận tụy với Đảng, nhân dân.

Đất nước đang chuyển mình bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đại tướng mong muốn các đảng viên lão thành với bề dày thành tích và kinh nghiệm sẽ tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất đạo đức, tinh thần tiên phong, gương mẫu; giáo dục, động viên con cháu và thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, sống có lý tưởng, có trách nhiệm với quê hương, đất nước, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Hưng Yên ngày càng vững mạnh.

Hưng Yên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, là quê hương của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Đại tướng tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; thường xuyên thăm hỏi, động viên các đồng chí cán bộ, đảng viên lão thành; thường xuyên lắng nghe, trân trọng và tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển quê hương.

Đối với các đảng viên do tuổi cao, sức yếu, Đại tướng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo tỉnh tổ chức trao tặng tại gia đình, bảo đảm trang trọng, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng tại Đảng bộ Hà Nội Chiều 4/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026 do Thành ủy Hà Nội tổ chức.