Nhiều nước tích trữ nhu yếu phẩm, Việt Nam cẩn trọng đánh giá tình hình thực tế

Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi tấn công mạng, đe dọa an ninh mạng dưới bất cứ hình thức nào. Bảo đảm an ninh mạng đối với các hệ thống thiết yếu như năng lượng, viễn thông, tài chính, y tế, giao thông và cung ứng hàng hóa là yêu cầu đặc biệt quan trọng và cần được chủ động thực hiện từ sớm và từ xa.

Đó là thông điệp Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 5/11.

Vừa qua, một cuộc tấn công mạng chưa từng có đã nhắm thẳng vào hệ thống điều khiển nhiệt độ tủ lạnh tại hơn 300 siêu thị lớn tại châu Âu, khiến hàng chục tấn thực phẩm đông lạnh hỏng hoàn toàn, gây thiệt hại hàng chục triệu euro và làm gián đoạn chuỗi cung ứng lạnh cục bộ.

Trong khi đó, một số quốc gia đang hướng dẫn người dân dự trữ nhu yếu phẩm để chủ động ứng phó trong ít nhất 72 giờ, nhằm đề phòng gián đoạn dịch vụ thiết yếu do tấn công mạng hoặc thiên tai, thảm họa.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề này và đang theo dõi sát những diễn biến liên quan.

Theo bà Phạm Thu Hằng, các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống tủ lạnh tại siêu thị ở châu Âu cho thấy nguy cơ an ninh mạng ngày càng mở rộng và không chỉ tác động đến dữ liệu, đến hệ thống thông tin mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng và đời sống của người dân.

Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi thông tin và chia sẻ cảnh báo sớm, phối hợp điều tra, xử lý tội phạm mạng xuyên biên giới và nâng cao năng lực ứng phó sự cố. Và với vai trò là quốc gia đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm (Công ước Hà Nội), Việt Nam khẳng định cam kết tích cực, có trách nhiệm trong hợp tác cùng cộng đồng quốc tế phòng, chống tội phạm mạng.

Đối với việc khuyến cáo người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm để ứng phó với tình huống khẩn cấp, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ phối hợp để đánh giá nguy cơ rồi nghiên cứu các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế, trong đó có việc nâng cao nhận thức và hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố xảy ra và quan trọng là không để phát sinh tâm lý hoang mang trong xã hội.

“Nhân dịp này, chúng tôi cũng muốn khẳng định lại quan điểm của Việt Nam, đó là chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa và dự báo, và sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an ninh mạng gắn với bảo vệ các hoạt động thiết yếu của nền kinh tế và bảo đảm đời sống nhân dân,” bà Phạm Thu Hằng nêu rõ./.

Liên minh châu Âu ứng phó làn sóng tấn công mạng nhằm vào loạt siêu thị Các vụ tấn công gần đây cùng sự cố liên quan đến thiết bị của nhà cung cấp Danfoss hồi tháng 10, có dấu hiệu nhằm phá hoại chuỗi cung ứng thực phẩm và làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng tại EU.