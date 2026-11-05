Việt Nam trao đổi học thuật và chia sẻ nghiên cứu chiến lược với Indonesia

Sáng 5/11, tại Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Học viện Tự cường Dân tộc (LEMHANNAS), Cộng hòa Indonesia do Tiến sỹ Ace Hasan Syadzily, Chủ tịch Học viện Tự cường Dân tộc làm Trưởng đoàn.

Nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Học viện Tự cường Dân tộc sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn trân trọng di sản tư tưởng quý báu do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno dày công gây dựng, nhấn mạnh những điểm tương đồng về tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường và đại đoàn kết dân tộc của hai quốc gia từ năm 1945.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề xuất 4 hướng hợp tác trọng tâm nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lên tầm cao mới.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trước hết, hai bên luân phiên phối hợp tổ chức các hội thảo, diễn đàn quốc tế về các chủ đề chiến lược thực chất, đáp ứng yêu cầu phát triển và khẳng định vị thế của hai quốc gia cũng như của ASEAN.

Thứ hai, xây dựng danh mục chuyên gia, đẩy mạnh trao đổi giảng viên và học viên tham gia trực tiếp vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Thứ ba, thiết lập kênh trao đổi lý luận và đối thoại chiến lược định kỳ hàng năm giữa hai Học viện và giữa hai quốc gia thông qua đối ngoại Đảng và ngoại giao nhà nước.

Thứ tư, tiếp tục nghiên cứu, gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno trong kỷ nguyên phát triển mới.

Thông tin về tình hình Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn cho biết Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới sau 40 năm Đổi mới, thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để bảo đảm tăng trưởng kinh tế hai con số liên tục, hướng tới mốc trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Việt Nam cũng tiến hành cuộc cải cách tinh gọn bộ máy hành chính mạnh mẽ (từ 4 cấp xuống 3 cấp; tinh giản bộ, ngành từ 22 xuống 17; sáp nhập tỉnh, thành từ 63 xuống 34 và giải thể cấp huyện), chuyển mạnh tư duy quản lý sang quản trị kiến tạo phát triển.

Về công tác đào tạo, Học viện đang chuyển đổi mô hình bồi dưỡng cán bộ hướng đến phát triển năng lực thực tiễn, tư duy thích ứng, ứng dụng nền tảng số và Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong đánh giá, mở rộng học tập thực địa và phòng thí nghiệm.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn khẳng định sẵn sàng dẫn đầu đoàn công tác sang thăm Jakarta để ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) mới và tham dự hội thảo chung.

Tiến sỹ Ace Hasan Syadzily, Chủ tịch Học viện Tự cường Dân tộc, Cộng hòa Indonesia phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Học viện Tự cường Dân tộc Ace Hasan Syadzily bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước kể từ mốc nâng cấp quan trọng nhân chuyến thăm Indonesia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 3/2025, và kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia.

Đánh giá cao thành tựu tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt Nam, việc cải cách bộ máy hành chính và thu hút đầu tư, ông Ace Hasan Syadzily khẳng định đây là những kinh nghiệm thực tiễn rất giá trị cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách.

Đề cập đến lịch sử hợp tác giữa hai Học viện từ năm 2013, Chủ tịch Học viện Tự cường Dân tộc nhấn mạnh nhu cầu làm mới và nâng tầm hợp tác thông qua việc ký lại Biên bản ghi nhớ (MOU), mở rộng trao đổi học thuật, đào tạo cán bộ và chia sẻ về các nghiên cứu chiến lược, trong đó có triết lý Tự cường dân tộc của Indonesia.

Chủ tịch Học viện Tự cường Dân tộc Ace Hasan Syadzily nhất trí với các đề xuất của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, khẳng định Học viện Tự cường Dân tộc sẵn sàng đón đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sang thăm Jakarta để hoàn tất việc ký kết MOU mới.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio cam kết Đại sứ quán sẽ phối hợp chặt chẽ với hai Học viện để làm cầu nối thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo hai Học viện thống nhất giao các cơ quan chuyên môn của hai bên khẩn trương rà soát, hoàn thiện khung hợp tác để sớm tổ chức ký kết MOU mới tại Jakarta và triển khai các hội thảo chuyên đề, chương trình trao đổi cán bộ trong thời gian tới./.

Việt Nam-Indonesia có nhiều dư địa hợp tác năng lượng tái tạo và đô thị xanh Indonesia và Việt Nam có nhiều cơ hội phối hợp trong quy hoạch đô thị, tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế tuần hoàn, quản lý chất thải, giao thông sạch.