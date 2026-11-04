Nhiều nước khuyến nghị dự trữ nhu yếu phẩm đủ dùng trong 72 giờ

Liên minh châu Âu (EU), Canada và một số quốc gia khác đang tăng cường hướng dẫn người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm và kỹ năng cần thiết để tự bảo đảm các nhu cầu cơ bản trong ít nhất 72 giờ đầu khi xảy ra tình huống khẩn cấp, trong bối cảnh thiên tai và các nguy cơ gián đoạn dịch vụ thiết yếu ngày càng được quan tâm.

Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy các thông báo này gắn với một sự kiện cụ thể.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 3/11, tại Diễn đàn Bảo vệ dân sự châu Âu, Ủy viên châu Âu phụ trách Bình đẳng, Chuẩn bị và Quản lý khủng hoảng Hadja Lahbib đã trình bày các hướng dẫn mới nhằm giúp người dân và cộng đồng nâng cao khả năng ứng phó với tình huống khẩn cấp. Bà cũng công bố kế hoạch tổ chức Ngày EU sẵn sàng ứng phó khủng hoảng hằng năm, lần đầu dự kiến vào ngày 23/10/2027.

Các hướng dẫn tập trung vào 4 lĩnh vực chính, gồm hỗ trợ người dân tự bảo đảm nhu cầu thiết yếu trong 72 giờ đầu; giáo dục kỹ năng chuẩn bị ứng phó từ nhỏ; bảo đảm sự tham gia và khả năng tiếp cận của người khuyết tật; tăng cường truyền thông về rủi ro cho cộng đồng.

Cụ thể, Ủy ban châu Âu (EC) hướng dẫn các cơ quan chức năng hỗ trợ người dân chuẩn bị nguồn dự trữ và túi vật dụng khẩn cấp, đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản trong ba ngày đầu khi các hoạt động hỗ trợ đang được huy động.

Nội dung giáo dục về ứng phó tình huống khẩn cấp sẽ được lồng ghép vào chương trình mầm non và tiểu học thông qua các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, tránh gây sợ hãi hoặc lo âu cho trẻ.

Các biện pháp chuẩn bị cũng cần tính đến nhu cầu của người khuyết tật và khuyến khích họ tham gia xây dựng phương án ứng phó. Đồng thời, cơ quan chức năng được hướng dẫn cung cấp thông tin kịp thời, dễ tiếp cận và đáng tin cậy trước, trong và sau tình huống khẩn cấp.

Những sáng kiến này tiếp nối khuyến nghị mới được EC thông qua về bảo đảm hoạt động liên tục và kiểm tra khả năng chịu đựng trước các tình huống bất lợi, nhằm củng cố năng lực của các đầu mối bảo vệ dân sự quốc gia.

Với Ngày EU sẵn sàng ứng phó khủng hoảng, EC mong muốn khuyến khích người dân và cộng đồng chủ động bảo vệ bản thân và những người xung quanh, đồng thời ghi nhận đóng góp của các cơ quan chức năng và tổ chức bảo vệ dân sự.

Ngày 23/10 được lựa chọn để đánh dấu thời điểm thành lập Cơ chế Bảo vệ dân sự EU năm 2001, cơ chế điều phối hỗ trợ ứng phó thảm họa cả trong và ngoài khối.

Sáng kiến cũng tiếp thu các ý kiến từ Hội đồng Công dân châu Âu về sự chuẩn bị, quy tụ 150 công dân EU trong các cuộc thảo luận từ tháng 3 đến tháng 5/2026. EC sẽ làm việc với Nghị viện châu Âu, Hội đồng EU và các cơ quan liên quan về một tuyên bố chung ủng hộ sáng kiến.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Bộ An toàn công cộng Canada cùng ngày nhắc lại khuyến cáo người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm để có thể tự chăm sóc bản thân và gia đình trong ít nhất ba ngày khi xảy ra tình huống khẩn cấp, kể cả khi mất điện hoặc nước máy.

Người phát ngôn của bộ, bà Zarah Malik, cho biết đây là khuyến nghị đã được Canada duy trì trong nhiều năm. Bộ nhấn mạnh 72 giờ là thời gian tối thiểu, bởi tại một số khu vực, việc khôi phục dịch vụ cơ bản hoặc đưa lực lượng cứu hộ đến với tất cả người dân bị ảnh hưởng có thể kéo dài hơn.

Ngoài EU và Canada, một số quốc gia khác cũng đưa ra khuyến cáo tương tự. Tại Anh, chiến dịch “Be Ready” (Hãy sẵn sàng), phát động ngày 22/10, khuyến khích người dân dự trữ thực phẩm để được lâu và nước đóng chai đủ dùng trong 72 giờ, nhằm đề phòng gián đoạn dịch vụ thiết yếu do tấn công mạng hoặc thời tiết khắc nghiệt.

Tại Normandy của Pháp, chính quyền ngày 27/10 cũng kêu gọi người dân chuẩn bị túi vật dụng thiết yếu đủ dùng trong ba ngày.

Tại Nhật Bản, cơ quan quốc gia mới chuyên trách quản lý thảm họa, đi vào hoạt động ngày 2/11, kêu gọi người dân rà soát phương án sơ tán, dự trữ nước và nhà vệ sinh di động đủ dùng trong ít nhất ba ngày.

Bà Suzanne Bernier, giảng viên tại Viện Phục hồi sau thảm họa Canada, cho biết các chính phủ đã duy trì thông điệp chuẩn bị ứng phó khẩn cấp trong ít nhất ba thập kỷ. Theo bà, việc tăng cường nhắc nhở là cần thiết khi các thảm họa do thiên nhiên và con người gây ra, đặc biệt là những cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu, ngày càng đặt ra nhiều thách thức. Bà khuyến nghị người dân Canada cân nhắc chuẩn bị nhu yếu phẩm đủ dùng trong ít nhất bảy ngày.

Ông Scott Cameron, đồng sáng lập tổ chức Emergency Management Logistics Canada, nhận định dự trữ nhu yếu phẩm trong 72 giờ là bước chuẩn bị cần thiết ở cấp độ cá nhân.

Tuy nhiên, cộng đồng cũng cần chủ động xác định các nguồn lực và chuỗi cung ứng tại địa phương để hỗ trợ ứng phó khi xảy ra khủng hoảng, nhất là trong bối cảnh các đợt cháy rừng và lũ lụt gần đây đã dẫn đến những cuộc sơ tán quy mô lớn./.

Thái Lan kêu gọi mỗi gia đình chuẩn bị “túi sinh tồn” cho 72 giờ khẩn cấp Thái Lan khuyến nghị mỗi gia đình chuẩn bị sẵn các vật dụng thiết yếu để có thể tự bảo đảm những nhu cầu cơ bản trong 72 giờ đầu tiên sau khi xảy ra thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp.