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Binance công bố thủ đoạn đánh cắp 6,34 tỷ USD

Theo Binance, các đối tượng bắt đầu chuẩn bị từ tháng 6, nhắm vào một kỹ sư của sàn giao dịch bằng cách dụ người này tải phiên bản chứa mã độc của phần mềm lập trình Homebrew.

Đài Trang

Ngày 3/11, sàn giao dịch tiền điện tử Binance công bố kết quả điều tra vụ tấn công mạng hồi cuối tháng 10, cho biết tin tặc đã sử dụng các cuộc phỏng vấn xin việc giả mạo và mã độc để xâm nhập hệ thống, đánh cắp khoảng 6,34 tỷ USD tài sản số.

Theo Binance, các đối tượng bắt đầu chuẩn bị từ tháng 6, nhắm vào một kỹ sư của sàn giao dịch bằng cách dụ người này tải phiên bản chứa mã độc của phần mềm lập trình Homebrew.

Dù đội ngũ an ninh mạng phát hiện và loại bỏ phần mềm độc hại, tin tặc vẫn kịp thu thập thông tin về kỹ sư này và các đồng nghiệp.

Đến tháng 9, chúng tiếp tục tiếp cận một kỹ sư khác thông qua nền tảng tuyển dụng hợp pháp, mời tham gia phỏng vấn tại một công ty không có thật.

Sau khi tạo dựng lòng tin bằng hình ảnh và video trên mạng xã hội, các đối tượng yêu cầu ứng viên tải bài kiểm tra chuyên môn có chứa mã độc.

Phần mềm này sử dụng các kỹ thuật che giấu tinh vi, cho phép tin tặc kết nối với hệ thống nội bộ của Binance.

Ngày 20/10, tin tặc tận dụng quyền truy cập đã thiết lập cùng một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) nội bộ để kiểm soát phần mềm của hai kỹ sư khác. Chín ngày sau, chúng kích hoạt mã độc, triển khai cuộc tấn công.

Vụ việc xảy ra ngày 29/10, khiến khoảng 6,34 tỷ USD tài sản số bị đánh cắp, phần lớn chỉ trong 20 phút.

Binance cho biết đã phong tỏa được khoảng 2,85 tỷ USD và sử dụng nguồn vốn riêng để khôi phục 98% tài sản bị ảnh hưởng. Phần còn lại liên quan đến các loại tiền điện tử ít được giao dịch, khó thu hồi hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Binance #Homebrew #mã độc Mỹ
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