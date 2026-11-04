Từ điển Collins chọn “mogging” là từ của năm 2026

Ngày 3/11, Từ điển Collins của Anh công bố lựa chọn “mogging”, một từ lóng mang nghĩa vượt trội hoặc nổi bật hơn người khác, là từ của năm 2026. Tần suất sử dụng từ này tăng 210% trong năm nay, phản ánh ảnh hưởng ngày càng lớn của ngôn ngữ giới trẻ đối với tiếng Anh hiện đại.

Theo Collins, “mogging” thường được sử dụng để chỉ một người hoặc sự vật nổi bật hơn, vượt trội hơn so với đối tượng khác. Từ lóng này lan truyền mạnh trên các nền tảng mạng xã hội trong năm qua, với mức độ sử dụng tăng 210% trong năm 2026.

“Mogging” được cho là bắt nguồn từ chữ viết tắt AMOG (viết tắt của cụm từ “alpha male of the group” - chỉ người đàn ông có vị thế nổi trội trong nhóm).

Ban đầu, thuật ngữ này được sử dụng trong cộng đồng thể hình, sau đó lan sang các cộng đồng trực tuyến như manosphere và incel - những nơi thường cổ súy tư tưởng coi thường và thù ghét phụ nữ. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, “mogging” đã trở nên phổ biến hơn trong giao tiếp thông thường, đặc biệt trong giới trẻ thuộc thế hệ Gen Z và Gen Alpha, với sắc thái hài hước, dùng để mô tả một người có ngoại hình, phong cách thời trang hoặc thần thái nổi bật hơn người khác.

Giám đốc điều hành Collins Alex Beecroft nhận định đây là ví dụ điển hình cho cách Gen Z và Gen Alpha tiếp nhận một từ ngữ và biến nó thành tiếng lóng hài hước, thể hiện dấu ấn riêng trong việc sử dụng ngôn ngữ.

Danh sách những từ đáng chú ý năm 2026 của Collins còn có “firewaves” - chỉ hàng loạt vụ cháy rừng xảy ra liên tiếp tại các khu vực đô thị trong thời gian ngắn; và “P(doom)” - thuật ngữ thể hiện ước tính về xác suất trí tuệ nhân tạo (AI) có thể dẫn đến sự sụp đổ của nền văn minh nhân loại.

Một số từ mới khác gồm “carspreading” - chỉ xu hướng các nhà sản xuất ô tô thiết kế xe ngày càng dài, rộng và nặng hơn; “fricy” - dùng để mô tả những món ăn hoặc đồ uống thịnh hành kết hợp hương vị trái cây và vị cay. Collins cũng đưa vào danh sách từ “ghost jobs” - chỉ những vị trí tuyển dụng mà doanh nghiệp đăng thông báo nhưng không thực sự có ý định tuyển người; “friendslop”- chỉ dòng trò chơi điện tử có kinh phí sản xuất thấp, do các nhà phát triển độc lập thực hiện, chủ yếu phục vụ hoạt động giải trí giữa bạn bè; và "manchesterism" - triết lý chính trị của Thủ tướng Anh Andy Burnham, đề cao phân quyền địa phương và kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội.

Theo Collins, danh sách từ ngữ được lựa chọn hằng năm nhằm phản ánh sự vận động không ngừng của ngôn ngữ cũng như những mối quan tâm nổi bật trong đời sống xã hội. Năm 2025, Collins chọn “vibe coding” là từ của năm.

Theo định nghĩa của Collins, “vibe coding” là “việc sử dụng trí tuệ nhân tạo được kích hoạt bằng ngôn ngữ tự nhiên để hỗ trợ viết mã lập trình”. Nói một cách đơn giản, đó là “ra lệnh cho máy tính bằng lời nói thay vì phải tự tay viết từng dòng code”./.

Oxford chọn "kích động thịnh nộ" là từ của năm 2025 Từ điển Oxford định nghĩa từ này mô tả những nội dung trực tuyến "được thiết kế có chủ đích để khơi dậy sự tức giận hoặc phẫn nộ" bằng cách gây khó chịu, khiêu khích hoặc xúc phạm.