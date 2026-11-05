Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Pháp trong lĩnh vực AI và công nghệ bản sao số

Chiều 5/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Pierre Barnabé, Chủ tịch vận hành toàn cầu Tập đoàn Dassault Systèmes (Pháp) nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn Dassault Systèmes trong thúc đẩy hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và Pháp thời gian qua, đặc biệt là việc phối hợp với Bộ Tài chính và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) thành lập Trung tâm Xuất sắc (CoE) về bản sao số và AI tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chính phủ đang tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực và các ngành công nghệ chiến lược; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển có giá trị gia tăng lớn, góp phần nâng cao năng lực công nghệ quốc gia.

Phó Thủ tướng chúc mừng Dassault Systèmes phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn 3DEXPERIENCE Vietnam 2026 (ngày 4/11 tại Hà Nội).

Đây là dịp để các cơ quan, doanh nghiệp và chuyên gia trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Hoan nghênh định hướng mở rộng đầu tư, hợp tác của Dassault Systèmes tại Việt Nam, Phó Thủ tướng mong muốn, tập đoàn tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trong nước; cụ thể hóa các định hướng hợp tác giữa hai nước, đồng hành cùng Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị Dassault Systèmes cùng các đối tác Việt Nam tiếp tục phối hợp với NIC phát huy hiệu quả Trung tâm Xuất sắc về bản sao số và AI; gắn hoạt động đào tạo nguồn nhân lực với nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ trong thực tiễn.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng đề nghị quan tâm thúc đẩy ứng dụng bản sao số và AI trong các lĩnh vực như thiết bị bay không người lái (UAV), sản xuất thông minh, giao thông và đô thị thông minh.

Việc hợp tác cần hướng tới giải quyết những bài toán cụ thể của doanh nghiệp, địa phương, bảo đảm tính thiết thực, khả năng ứng dụng và hiệu quả, trên cơ sở đó từng bước nhân rộng các mô hình thành công.

Phó Thủ tướng mong muốn, quan hệ hợp tác giữa Dassault Systèmes và các đối tác Việt Nam tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp.

Khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Pháp, Phó Thủ tướng khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng đầu tư, hợp tác lâu dài tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, ông Pierre Barnabé cho biết, phía Dassault Systèmes cùng cộng đồng doanh nghiệp Pháp mong muốn đồng hành với Việt Nam, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhất là trong bối cảnh AI đang phát triển mạnh mẽ. Việt Nam có nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải và công nghiệp.

Đề cập định hướng hợp tác thời gian tới, ông Pierre Barnabé nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn dữ liệu. Dassault Systèmes đang cung cấp các giải pháp AI tạo sinh, đồng thời nghiên cứu, phát triển các giải pháp AI chủ quyền nhằm đáp ứng nhu cầu của Việt Nam.

Tập đoàn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp công nghệ, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Bên cạnh đó, Dassault Systèmes mong muốn mở rộng hợp tác không chỉ với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp lớn mà còn với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, lực lượng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam./.

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