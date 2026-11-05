Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân sẽ thăm chính thức Nhật Bản

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Nhật Bản.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11/11/2026, theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản./.

Việt Nam-Nhật Bản tăng hợp tác đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ mới Tiếp ông Takebe Tsutomu, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị tăng cường liên kết doanh nghiệp, trường đại học hai nước, đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ mới.