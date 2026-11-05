Chủ tịch Quốc hội Lào kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chiều 5/11, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân Vandara Siphandone rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2-5/11, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân.

Trong thời gian chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào đã vào Lăng, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón chính thức, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại các cuộc tiếp, hội đàm và hội kiến, lãnh đạo Việt Nam hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam; chúc mừng đồng chí Sonexay Siphandone được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Lào tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa X vừa qua, đánh giá cao việc đồng chí lựa chọn Việt Nam là nước đầu tiên thăm chính thức trên cương vị mới, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone chúc mừng những thành tựu phát triển toàn diện, quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các mục tiêu phát triển chiến lược đến năm 2030 và 2045, nhấn mạnh thành tựu và kinh nghiệm phát triển của Việt Nam là nguồn động viên và bài học quý giá để Lào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của mình.

Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay; khẳng định Quốc hội Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, bền vững.

Lãnh đạo Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone chia sẻ vui mừng trước sự phát triển hết sức tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, địa phương và nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hai bên khẳng định sẽ chỉ đạo các ban, bộ, ngành, các cơ quan hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ, tăng cường kết nối gắn kết giữa hai Đảng, hai nước trên toàn diện các lĩnh vực.

Hai Quốc hội sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của mỗi nước; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm các chủ trương, thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước được thể chế hóa và triển khai hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của mỗi Quốc hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới và nguyện vọng của nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Đoàn đã dự khán phiên họp của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Việt Nam khóa XVI.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đã có các cuộc tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Đoàn Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào; lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, tỉnh Phú Thọ.

Hai Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào thăm Bảo tàng Quốc hội Việt Nam, Khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng tòa nhà Quốc hội; Làng trẻ em Birla Hà Nội./.

Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Lào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, phát triển quan hệ với Lào, ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới của Lào.