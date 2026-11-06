Nhân lên giá trị bảo tồn cho hai di sản tư liệu Việt Nam vươn tầm khu vực

Hai di sản “Văn bia Phố Hiến” và “Ma nhai núi Non Nước” được ghi danh vào danh mục di sản tư liệu UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương, giúp tăng cường quảng bá, bảo tồn và phát huy di sản.

21 trong tổng số 24 hồ sơ được xem xét tại Kỳ họp toàn thể lần thứ 11 của Ủy ban Ký ức Thế giới UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương (MOWCAP) đã được ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực.

Việt Nam có hai hồ sơ được thông qua là “Văn bia Phố Hiến” của tỉnh Hưng Yên và “Ma nhai núi Non Nước” của tỉnh Ninh Bình.

Việc hai di sản tư liệu của Việt Nam được ghi danh vào các danh mục di sản tư liệu khu vực không chỉ khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và tri thức của dân tộc, mà còn mở ra cơ hội tăng cường quảng bá, bảo tồn và phát huy di sản Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Với hai hồ sơ mới được ghi danh, Việt Nam hiện có 13 di sản tư liệu trong các danh mục của UNESCO, gồm 4 di sản cấp thế giới và 9 di sản cấp khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Việc ghi danh là sự công nhận của quốc tế, nhưng giá trị di sản chỉ thực sự được nối dài khi được bảo vệ, nghiên cứu và lan tỏa trong đời sống hôm nay./.