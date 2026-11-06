Đắk Lắk tổ chức Cuộc thi Giọng hát hay lần thứ 1 năm 2026

Nhằm phát hiện, bồi dưỡng những giọng ca tài năng, triển vọng, đồng thời tạo sân chơi giao lưu nghệ thuật và thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ 1 năm 2026.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi đến hết ngày 17/11/2026.

Theo Kế hoạch số 259/KH-SVHTTDL ngày 04/11/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm những giọng hát có năng khiếu, triển vọng và phong cách biểu diễn tốt để bồi dưỡng, phát triển thành lực lượng nòng cốt cho phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương.

Đây cũng là dịp để các thí sinh giao lưu, học hỏi, thể hiện khả năng nghệ thuật, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân và tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ 16 đến 26 tuổi, đang sinh sống, học tập và công tác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, có năng khiếu ca hát và đáp ứng các tiêu chí của Ban Tổ chức. Cuộc thi không áp dụng đối với ca sỹ chuyên nghiệp.

Tham gia cuộc thi, thí sinh lựa chọn các ca khúc có nội dung ca ngợi truyền thống cách mạng, Đảng, Bác Hồ kính yêu, quê hương, đất nước; vẻ đẹp thiên nhiên, con người và sự nghiệp đổi mới của tỉnh Đắk Lắk.

Các dòng nhạc dự thi gồm thính phòng, dân ca và đương đại. Ca khúc phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp sử dụng bài hát tiếng dân tộc phải có bản dịch nghĩa tiếng Việt. Ban Tổ chức không tiếp nhận các ca khúc nước ngoài.

Cuộc thi gồm hai vòng: sơ tuyển và chung kết. Ở vòng sơ tuyển, thí sinh gửi hồ sơ đăng ký kèm video trình diễn về Ban Tổ chức để xem xét, lựa chọn. Các thí sinh tham gia thể hiện một ca khúc với nhạc beat (không thu bè), nhạc đệm organ do Ban Tổ chức bố trí hoặc nhạc cụ riêng theo quy định.

Vòng sơ tuyển được tổ chức tại hai khu vực. Cụ thể, khu vực phía Đông tỉnh diễn ra trong hai ngày 25 và 26/11/2026 tại Nhà văn hóa Diên Hồng, phường Tuy Hòa; khu vực phía Tây tỉnh diễn ra từ ngày 27 đến 28/11/2026 tại Trung tâm Văn hóa-Du lịch tỉnh, số 02 Hùng Vương, phường Buôn Ma Thuột.

Những thí sinh xuất sắc vượt qua vòng sơ tuyển sẽ bước vào giai đoạn tập luyện cùng các nhạc sỹ, nghệ sỹ chuyên nghiệp và ban nhạc từ ngày 29/11 đến 03/12/2026. Đêm tổng duyệt dự kiến diễn ra ngày 04/12, trước khi đêm chung kết xếp hạng được tổ chức vào ngày 05/12/2026 tại Trung tâm Văn hóa-Du lịch tỉnh.

Tại vòng chung kết, mỗi thí sinh trình bày một ca khúc mới, không trùng với bài hát đã thể hiện ở vòng sơ tuyển. Thí sinh phải nộp bản tổng phổ hoặc sheet nhạc để phục vụ công tác dàn dựng, tập luyện và biểu diễn trực tiếp cùng ban nhạc, không sử dụng nhạc beat. Ban Tổ chức khuyến khích thí sinh đầu tư phần dàn dựng minh họa, nhóm bè nhằm tăng tính sáng tạo và hấp dẫn cho tiết mục.

Cơ cấu giải thưởng gồm các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao các giải chuyên đề như: Giải do Ban Giám khảo lựa chọn; Giải thí sinh được khán giả yêu thích nhất và Giải khán giả dự đoán chính xác, nhanh nhất về thí sinh đạt giải Nhất thông qua livestream đêm chung kết.

Thông qua cuộc thi, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng phát hiện thêm nhiều nhân tố văn nghệ có năng lực, tạo môi trường thuận lợi để những người trẻ đam mê ca hát phát huy tài năng, đồng thời góp phần xây dựng và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ngày càng phong phú, đa dạng trên địa bàn tỉnh./.

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