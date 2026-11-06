Ngày 6/11, tại xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên diễn ra Chương trình “Đồng Phúc mùa vàng - Hương trà giữa tầng mây” và nghi thức đặc biệt “Đánh thức hương trà.”

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Festival Trà Quốc tế-Thái Nguyên năm 2026.

Chương trình không chỉ là ngày hội văn hóa đặc sắc mà còn là dấu mốc quan trọng tôn vinh thương hiệu chè Shan tuyết cổ thụ - một trong ngũ đại danh trà làm rạng danh vùng đất Thái Nguyên.

Đồng Phúc là xã nằm ở phía Bắc tỉnh Thái Nguyên, nơi có hàng nghìn cây chè Shan tuyết cổ thụ tại khu vực Bằng Phúc. Vùng chè Shan tuyết Đồng Phúc được xếp vào “Ngũ đại danh trà” của tỉnh. Nơi đây mang nét đặc trưng với những cây chè cổ thụ sinh trưởng giữa núi cao, trong điều kiện khí hậu mát lành, mây phủ quanh năm. Vùng chè còn gắn với hệ sinh thái tự nhiên, tri thức bản địa và đời sống văn hóa lâu đời của đồng bào các dân tộc.

Khai mạc chương trình “Đồng Phúc mùa vàng-Hương trà giữa tầng mây”. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Thời gian qua, xã Đồng Phúc đã quan tâm gìn giữ, phát triển vùng chè Shan tuyết; từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, phát triển các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP; thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ và tích cực quảng bá hình ảnh chè Shan tuyết Bằng Phúc.

Đặc biệt, việc làng nghề chè Shan tuyết Bằng Phúc được công nhận và những cây chè cổ thụ được công nhận là Cây Di sản Việt Nam là những dấu mốc quan trọng, góp phần khẳng định giá trị kinh tế, văn hóa và sinh thái của vùng chè.

Trong không gian rực rỡ sắc màu ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Phúc Triệu Quang Hùng chia sẻ những cây chè Shan tuyết nơi đây sinh trưởng trên đỉnh núi cao, quanh năm chìm trong sương lạnh và mây mù, chắt chiu trọn vẹn tinh hoa của đất trời cùng tri thức bản địa bền bỉ qua nhiều thế hệ.

Đối với đồng bào các dân tộc nơi đây, chè Shan tuyết không đơn thuần là một loại nông sản mang giá trị kinh tế cao, mà đã trở thành cây sinh kế, cây văn hóa và là ký ức thiêng liêng gắn bó máu thịt với bản làng.

Thông điệp “Đánh thức hương trà giữa tầng mây” chính là lời hiệu triệu trân quý để đánh thức tiềm năng bao đời, đưa sản vật quý giá bước sang một chương mới chuyên nghiệp, bền vững và gắn liền với du lịch sinh thái.

Ông Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, ông Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên biểu dương và ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân xã Đồng Phúc trong công tác gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa sinh thái bản địa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh chè Shan tuyết Bằng Phúc là di sản quý báu, giữ vị thế đặc biệt trong ngũ đại danh trà của tỉnh. Để nâng tầm giá trị thương hiệu trong thời gian tới, ông Tuyên đề nghị địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các định hướng chiến lược: Kiên định bảo tồn hệ sinh thái rừng, bảo vệ những cây chè cổ thụ và nguồn gen quý; chuyển đổi mạnh mẽ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp thông qua việc nâng cao chất lượng chế biến sâu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và minh bạch truy xuất nguồn gốc; đồng thời khai thác hiệu quả mối liên kết giữa văn hóa trà và du lịch cộng đồng để mang lại sinh kế ấm no, bền vững cho người dân.

Điểm nhấn làm nên sức hút mãnh liệt và để lại ấn tượng trong lòng du khách thập phương chính là nghi thức nghệ thuật “Đánh thức hương trà giữa tầng mây.”

Chương trình dẫn dắt người xem qua năm hồi cảm xúc lắng đọng và trang nghiêm, gồm khởi nguyên bảo trà, dâng phẩm trà Shan, đánh thức hương Shan, khai chén Hoàng trà và khép lại bằng khúc tráng ca Hương trà vươn xa.

Thành công rực rỡ của chương trình không chỉ khẳng định sức sống mãnh liệt của cây chè cổ thụ mà còn mở ra hướng đi triển vọng, đưa hương thơm thảo mộc vùng cao bay cao, bay xa trên bản đồ trà quốc tế.

Bên cạnh các hoạt động tại địa phương, xã Đồng Phúc chủ trì xây dựng không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm chè Shan tuyết và các sản phẩm OCOP tại khu vực Phố đi bộ trung tâm tỉnh Thái Nguyên từ ngày 30/10 đến 7/11/2026; đồng thời, phối hợp đón tour du lịch số 4 “Mây ngàn Shan tuyết - Sóng nước Ba Bể”, thuộc hành trình “Chuyến tàu di sản” của tỉnh.

Trước đó, ngày 5/11, xã Đồng Phúc tổ chức nghi thức rước cây chè cổ tại thôn Bằng Phúc 1 và tổ chức đoàn diễu hành qua các xã, phường: Đồng Phúc, Ba Bể, Phong Quang, Bắc Kạn, Đức Xuân nhằm lan tỏa hình ảnh vùng trà đến đông đảo nhân dân và du khách./.

Thái Nguyên: Đêm hội tụ tinh hoa văn hóa trà Việt và thế giới Trong không gian âm nhạc truyền thống, các trà nương thể hiện kỹ thuật pha, rót và mời trà, giới thiệu nét tinh tế trong nghệ thuật thưởng trà, văn hóa giao tiếp và lòng hiếu khách của người Việt.