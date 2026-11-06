Du lịch có trách nhiệm - hướng đi mới để Việt Nam chinh phục thị trường châu Âu

Theo phóng viên TTXVN tại London, trong những ngày đầu tháng 11, London - thành phố nhiều năm liền dẫn đầu bảng xếp hạng đô thị tốt nhất thế giới - đã trở thành điểm hẹn của ngành du lịch toàn cầu.

Hội chợ Du lịch Thế giới 2026 (World Travel Market-WTM London 2026) diễn ra từ ngày 3-5/11 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị quốc tế ExCeL London, quy tụ hơn 180 quốc gia, hơn 4.000 nhà triển lãm, hơn 5.500 người mua chuyên nghiệp và trên 46.000 người tham dự. Đó là lý do WTM từ lâu được xếp vào nhóm “Big Three” của ngành, cùng Fitur ở Madrid và ITB ở Berlin - nơi một cuộc gặp bên lề gian hàng có thể mở ra cả một thị trường. Riêng kỳ hội chợ năm 2025, các cuộc gặp thương mại ước tạo ra hơn 2,2 tỷ bảng (khoảng 2,9 tỷ USD) giá trị giao dịch.

Nổi bật trên hình ảnh nhận diện của WTM London năm nay là khẩu hiệu “Travel powers the world. How will you use your Travelpower?” (tạm dịch: Du lịch là động lực của thế giới - bạn sẽ dùng sức mạnh ấy ra sao?). Phía sau một thông điệp dễ bị xem là ngôn ngữ tiếp thị là một câu hỏi thực chất: ngành sẽ dùng nguồn lực của mình ra sao để kiến tạo một tương lai bền vững hơn, trong bối cảnh du lịch toàn cầu được dự báo đóng góp hơn 16.000 tỷ USD vào GDP thế giới vào năm 2035 (theo WTTC - Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới).

Nếu vài năm trước, phát triển bền vững còn được nhắc đến như một lựa chọn để điểm tô thương hiệu, thì nay nó đã trở thành một đòi hỏi của thị trường. Ngay tại WTM London, giới lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế thừa nhận du lịch có trách nhiệm đang được đưa lên nhóm ưu tiên cao nhất trong các quyết định kinh doanh.

Với du lịch Việt Nam, cơ hội nằm đúng ở điểm chuyển động: khi thị trường nguồn đề cao du lịch có trách nhiệm, đó cũng chính là hướng mà doanh nghiệp Việt đang lựa chọn để đi tới.

Ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng Giám đốc Vietravel, trả lời phỏng vấn của TTXVN. (Ảnh: Hữu Tiến/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên TTXVN bên lề hội chợ, ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng Giám đốc Vietravel, cho biết bức tranh thị trường đang rất thuận lợi. Trong 10 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh. Đáng chú ý, châu Âu là một trong những thị trường có mức tăng cao nhất, trong đó Vương quốc Anh là thị trường được đánh giá rất tích cực.

Theo ông, sức hút đến từ cảnh quan thiên nhiên và ẩm thực Việt Nam vốn đã được quảng bá rộng rãi ở châu Âu, cộng thêm chính sách miễn thị thực cho nhiều nước, trong đó có Anh, tạo nên một lực đẩy rõ rệt cho dòng khách Anh những năm gần đây.

Điều ông Thế Duy nhấn mạnh hơn cả là hướng đi của sản phẩm. Ông chia sẻ: “Sản phẩm mà chúng tôi tập trung cho thị trường châu Âu nói chung và khách Anh nói riêng là các sản phẩm du lịch có trách nhiệm - vốn là mối quan tâm hàng đầu của du khách châu Âu.” Đó là một sự gặp nhau không ngẫu nhiên: khi thị trường nguồn đề cao tính bền vững và điểm đến chủ động làm sản phẩm theo hướng ấy, câu chuyện không còn là chạy theo xu thế, mà là đứng cùng một nhịp với điều đó.

Cách Việt Nam hiện diện tại WTM năm nay cũng có điểm mới. Ông Thế Duy cho biết Vietravel lần đầu phối hợp cùng tỉnh Tuyên Quang và danh thắng Tràng An để quảng bá chung một gian hàng. Ông nhấn mạnh: “Khi không chỉ doanh nghiệp mà cả cơ quan quản lý địa phương cùng nhau quảng bá thì sức hút sẽ hiệu quả hơn. Đây là mô hình chúng tôi sẽ áp dụng trong thời gian tới.”

Cùng tinh thần liên kết đó, nhưng ở một trục khác, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cũng tổ chức gian hàng chung, gắn năng lực vận chuyển hàng không với hệ thống sản phẩm, dịch vụ du lịch.

“Quốc tế hóa thương hiệu không chỉ là mở rộng hiện diện tại các thị trường nước ngoài, mà còn là đưa những giá trị đặc sắc của du lịch Việt Nam đến gần hơn với du khách toàn cầu,” ông Cao Văn Chóng, Tổng Giám đốc Saigontourist Group, chia sẻ.

Ông nhấn mạnh mục tiêu mở rộng nguồn khách từ Anh và châu Âu, đồng thời thúc đẩy hợp tác du lịch hai chiều. Khi một doanh nghiệp lữ hành và một hãng hàng không quốc gia đứng chung một gian hàng, thông điệp gửi tới đối tác quốc tế rất rõ: Việt Nam đến WTM không chỉ để chào điểm đến, mà để chào cả một chuỗi cung ứng có khả năng đưa khách đi trọn hành trình.

Sức hấp dẫn ấy được xác nhận từ phía các đối tác quốc tế. Dừng lại khá lâu ở gian hàng Việt Nam, ông Leon Ellas, Giám đốc điều hành Australia & Worldwide Travel, chia sẻ với phóng viên TTXVN tại London rằng Việt Nam là điểm đến lý tưởng đối với du khách Australia ưa khám phá - đa dạng về cảnh quan và văn hóa, giàu lịch sử, ẩm thực tuyệt vời, và trên hết là an toàn. Những ưu điểm như vậy không mua được bằng ngân sách quảng bá, mà đến từ chính những gì Việt Nam vốn có.

Bên cạnh doanh nghiệp trong nước, còn có những người Việt làm du lịch ở xa quê hương. Trong khuôn khổ lễ khai trương Không gian Du lịch Hà Nội tại Gian hàng Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Văn hóa và Du lịch Việt Nam tại châu Âu (VNCT) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Du lịch Hoàn Kiếm. Bà Lê Y Linh, Chủ tịch VNCT, đề cập về vai trò của hiệp hội bằng sự khiêm nhường: “Ở xa quê hương, đóng góp của chúng tôi có thể rất nhỏ, nhưng đó là những gì tốt nhất chúng tôi mang về: hiểu biết thị trường, kinh nghiệm làm việc và mạng lưới quan hệ với các đối tác châu Âu.”

Điều bà Y Linh tâm đắc là biến tài nguyên quen thuộc thành sản phẩm mới theo đúng điều thị trường châu Âu đang tìm kiếm. Bà lấy ngay khu phố cổ Hà Nội làm ví dụ: thay vì dừng ở hình ảnh “36 phố nghề,” có thể nối phố nghề với các làng nghề, nghệ nhân và xưởng sản xuất để tạo thành một chuỗi trải nghiệm. “Đó cũng là điều thị trường ngày càng cần: không chỉ ‘nhìn thấy’ mà được gặp người làm nghề, hiểu cách làm, có trải nghiệm và mang về một câu chuyện.”

Khu vực đặt gian hàng của các công ty du lịch Mỹ Latinh. (Ảnh: Hữu Tiến/TTXVN)

Cách tiếp cận ấy vừa kéo dài thời gian lưu trú, vừa đưa thêm giá trị kinh tế về cộng đồng - chính là tinh thần của du lịch có trách nhiệm mà WTM năm nay đặt làm trọng tâm. Mục tiêu sau cùng, theo bà, là giúp doanh nghiệp Việt từng bước đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối tại châu Âu, để sự hiện diện của du lịch Việt Nam ở đây trở nên thường xuyên, chứ không chỉ gói gọn trong mấy ngày hội chợ.

Du lịch Việt Nam hiện đang trên đà tăng trưởng tích cực, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tự tin giới thiệu tại London không chỉ các điểm đến mà còn cả hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng. Vì vậy, thách thức đối với Việt Nam tại hội chợ “Travelpower” không còn đơn thuần là quảng bá sức hấp dẫn của điểm đến, mà là làm thế nào để duy trì sự hiện diện lâu dài tại thị trường châu Âu, đồng thời biến sự quan tâm thành những mối quan hệ hợp tác thực chất.

Giữa hơn 4.000 gian hàng cùng giới thiệu các sản phẩm du lịch, Việt Nam hướng tới mục tiêu không chỉ thu hút du khách mà còn trở thành lựa chọn được ưu tiên và quay trở lại nhiều lần./.

Châu Âu tạo lực đẩy mới cho tăng trưởng du lịch Việt Nam những tháng cuối năm Trong 10 tháng năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam tăng 13,8%; châu Âu trở thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp thêm 1,09 triệu lượt khách so với cùng kỳ năm trước, tạo lực đẩy mới cho ngành.