Du lịch thời bùng nổ AI: Người Việt muốn được gợi ý, không thích giao quyền

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang nhanh chóng trở thành công cụ quen thuộc trong hành trình chuẩn bị một chuyến đi của người Việt. Từ tìm kiếm điểm đến, so sánh khách sạn, chuyến bay đến xây dựng lịch trình, ngày càng nhiều du khách sử dụng AI để tiết kiệm thời gian và mở rộng lựa chọn. Tuy nhiên, sự tiện lợi của công nghệ chưa đồng nghĩa với việc họ sẵn sàng giao toàn bộ quyết định cho trợ lý ảo.

Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch châu Á năm 2027 (2027 Asia Travel Pulse) vừa được nền tảng du lịch trực tuyến Agoda công bố, 63% du khách Việt tham gia khảo sát cho biết sử dụng AI để lên kế hoạch chuyến đi trong năm 2026, tăng mạnh so với mức 30% năm 2025. Tỷ lệ này không chỉ vượt mức trung bình châu Á (53%) mà còn cao nhất trong 11 thị trường được khảo sát.

AI càng thông minh, khách càng muốn tự chủ

Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam, ông Vũ Ngọc Lâm nhận định: “AI đang dần trở thành công cụ hữu ích giúp du khách Việt khám phá các điểm đến và lên kế hoạch cho chuyến đi. Đồng thời, những yếu tố thực tế như chi phí và an toàn vẫn ảnh hưởng đáng kể đến lựa chọn của họ. Kết quả khảo sát cũng cho thấy sở thích cá nhân cũng ảnh hưởng đến việc cân nhắc điểm đến và những hoạt động mà du khách mong muốn trải nghiệm.”

Theo đó, mức độ ứng dụng AI của du khách Việt thể hiện rõ qua từng công đoạn lên kế hoạch. Có 60% người được hỏi cho biết sẽ sử dụng AI để sàng lọc, lựa chọn điểm đến; 52% dùng công cụ này để so sánh khách sạn hoặc chuyến bay; 59% sử dụng AI để xây dựng lịch trình. Ở hai hoạt động đầu tiên, Việt Nam đều đứng đầu trong số các thị trường tham gia khảo sát.

Không dừng ở khâu tìm kiếm và lựa chọn, du khách Việt còn sử dụng AI cho những công việc trước và sau chuyến đi. Tỷ lệ sử dụng AI để đặt lời nhắc trước chuyến đi và đặt dịch vụ cùng đạt 11%; 10% dùng công cụ này để hỗ trợ các việc sau chuyến đi như viết đánh giá hoặc sắp xếp ảnh. Đây cũng là những tỷ lệ cao nhất trong 11 thị trường được khảo sát.

Đáng chú ý, 19% du khách Việt cho biết tin tưởng trợ lý AI khi đặt phòng khách sạn, cao gấp ba lần mức trung bình châu Á (6%) và đứng đầu các thị trường khảo sát. Kết quả này phản ánh mức độ cởi mở đáng kể của người Việt trước việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động du lịch.

AI đang dần trở thành công cụ hữu ích giúp du khách Việt khám phá các điểm đến và lên kế hoạch cho chuyến đi. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Dù vậy, AI chưa thay thế vai trò chủ động của du khách trong các quyết định đặt dịch vụ. Trên toàn châu Á, 57% người tham gia khảo sát muốn tự đặt phòng khách sạn thay vì giao việc này cho trợ lý AI. Tại Việt Nam, 13% cho biết sẽ an tâm hơn nếu trợ lý AI đến từ một thương hiệu hoặc công ty mà họ tin tưởng, cũng là tỷ lệ cao nhất trong số các thị trường khảo sát.

Những con số này cho thấy du khách đang đón nhận AI như một công cụ hỗ trợ tìm kiếm, so sánh và tổ chức hành trình, nhưng niềm tin vào nền tảng cung cấp dịch vụ và quyền tự quyết vẫn giữ vai trò quan trọng. Công nghệ có thể giúp việc chuẩn bị chuyến đi thuận tiện hơn, song lựa chọn cuối cùng vẫn nằm trong tay người dùng.

Điều gì chi phối lựa chọn điểm đến của khách Việt?

Bên cạnh tác động của công nghệ, báo cáo Agoda cho thấy những yếu tố quen thuộc như chi phí, sở thích cá nhân và ảnh hưởng từ mạng xã hội tiếp tục chi phối quyết định du lịch của người Việt.

Có 35% người tham gia khảo sát tại Việt Nam cho biết chi phí du lịch thấp là yếu tố khuyến khích họ đi du lịch nhiều hơn. Nếu không tính đến yếu tố giá cả, sở thích và mối quan tâm cá nhân có ảnh hưởng lớn nhất đến lựa chọn chuyến đi, với tỷ lệ 64%; tiếp đến là mạng xã hội, chiếm 52%.

Văn hóa đại chúng cũng đang trở thành nguồn cảm hứng đáng kể. Có 23% du khách Việt muốn tham quan những địa điểm từng xuất hiện trong phim ảnh, chương trình truyền hình hoặc các sản phẩm văn hóa đại chúng khác. Đây là tỷ lệ cao nhất trong 11 thị trường được khảo sát. Trong khi đó, 16% cho biết các sự kiện âm nhạc, lễ hội hoặc thể thao là lý do khiến họ thực hiện chuyến đi.

16% số người khảo sát cho biết các sự kiện âm nhạc, lễ hội hoặc thể thao là lý do khiến họ thực hiện chuyến đi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Một số kết quả khác cũng cho thấy những mối quan tâm riêng của du khách Việt. Có 29% quan tâm đến yếu tố an toàn và sức khỏe; 6% cho biết việc đơn giản hóa, linh hoạt hơn các yêu cầu thị thực có thể khuyến khích họ đi du lịch nhiều hơn; 13% thường lựa chọn hoạt động, điểm tham quan hoặc trải nghiệm trước khi lên kế hoạch cho kỳ nghỉ.

Báo cáo 2027 Asia Travel Pulse được xây dựng dựa trên khảo sát hơn 3.300 du khách tại 11 thị trường châu Á. Những kết quả khảo sát cho thấy hành vi du lịch đang dịch chuyển theo hướng kết hợp giữa công nghệ và nhu cầu cá nhân: du khách có thêm công cụ để chuẩn bị hành trình, nhưng vẫn cân nhắc kỹ hơn về chi phí, thời gian và giá trị nhận được. Nhiều người dự định thực hiện ít chuyến đi hơn nhưng kéo dài thời gian mỗi chuyến, đồng thời ưu tiên những dịch vụ thuận tiện và xứng đáng với khoản chi trả./.

Du lịch thông minh: Giữ “lời hứa” với du khách thế nào trong kỷ nguyên số? Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu đang mở ra phương thức mới cho du lịch, nhưng công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi được đặt trên nền tảng niềm tin, trách nhiệm, năng lực con người, tạo thêm giá trị cho mỗi hành trình.