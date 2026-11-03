Châu Âu tạo lực đẩy mới cho tăng trưởng du lịch Việt Nam những tháng cuối năm

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia, trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam đón khoảng 19,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, châu Âu trở thành khu vực đóng góp lớn nhất vào mức tăng chung, với khoảng 1,09 triệu lượt khách tăng thêm, vượt mức tăng gần 992.000 lượt của châu Á.

Diễn biến này cho thấy nguồn tăng trưởng của du lịch Việt Nam đang có thêm lực đẩy từ những thị trường đường xa, bên cạnh vai trò chủ lực của các thị trường gần.

Khách từ châu Âu tăng trưởng mạnh

Châu Á vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt Nam, với khoảng 14,6 triệu lượt, chiếm gần 75% tổng lượng khách quốc tế. Tuy nhiên, xét về tốc độ tăng trưởng, châu Âu đang nổi lên rõ nét. Trong 10 tháng, khu vực này mang đến khoảng 3,22 triệu lượt khách, chiếm 16,5% tổng lượng khách và tăng 51,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Mức tăng trưởng của châu Âu cao hơn đáng kể so với các khu vực còn lại. Châu Phi tăng 30,7%, châu Đại Dương tăng 21,5%, châu Mỹ tăng 18,1%, trong khi châu Á tăng 7,3%. Với khoảng 1,09 triệu lượt khách tăng thêm, châu Âu không chỉ dẫn đầu về tốc độ tăng mà còn đóng góp nhiều nhất vào phần tăng tuyệt đối của lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Trong bức tranh ấy, Nga là thị trường nổi bật nhất. Với khoảng 1,25 triệu lượt khách, tăng 150% so với cùng kỳ, Nga hiện là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu và đứng thứ ba trong số các thị trường quốc tế, sau Trung Quốc (4,4 triệu lượt) và Hàn Quốc (3,4 triệu lượt). Đáng chú ý, lượng khách Nga đã vượt mốc một triệu lượt, cùng với Đài Loan (Trung Quốc) đạt khoảng 1,07 triệu lượt.

Đà tăng cũng được ghi nhận ở nhiều thị trường châu Âu khác như Ba Lan tăng 45,8%, Thụy Sĩ tăng 23,1%, Thụy Điển tăng 21,4% và Cộng hòa Czech tăng 21,9%. Sự khởi sắc ở nhiều thị trường, thay vì chỉ tập trung vào một vài quốc gia, góp phần mở rộng nguồn khách và tạo thêm dư địa cho du lịch Việt Nam khai thác thị trường đường xa.

Du khách quốc tế trải nghiệm làm chè thủ công truyền thống tại Hợp tác xã trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên, xã Tân Cương, Thái Nguyên. (Ảnh: TTXVN)

Dù châu Âu đang tạo lực đẩy mới, châu Á vẫn giữ vai trò nền tảng nhờ quy mô khách lớn và lợi thế khoảng cách địa lý. Trong khu vực Đông Nam Á, nhiều thị trường ghi nhận mức tăng khá cao: Philippines tăng 52,4%, Campuchia tăng 43,2%, Singapore tăng 28,9% và Indonesia tăng 27,1%. Khách từ Australia cũng tăng 21,3%, trong khi New Zealand tăng 22,9%.

Xét về quy mô, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất. Mỹ đóng góp khoảng 808.700 lượt, Campuchia 787.100 lượt, Nhật Bản 757.500 lượt, Ấn Độ 744.600 lượt, Philippines 579.200 lượt và Australia 543.000 lượt. Riêng khu vực châu Mỹ đạt khoảng 1,04 triệu lượt, chiếm 5,3% tổng lượng khách quốc tế.

Tuy nhiên, bức tranh thị trường không hoàn toàn đồng đều. Lượng khách Hàn Quốc giảm 6,3% so với cùng kỳ, dù vẫn đứng thứ hai về quy mô. Diễn biến này nhắc lại yêu cầu không chỉ duy trì những thị trường có lượng khách lớn, mà còn phải theo dõi sát biến động ở từng thị trường để có cách tiếp cận phù hợp.

Sự tăng trưởng đồng thời ở châu Âu và một số thị trường Đông Nam Á mở ra cơ hội đa dạng hóa nguồn khách. Trong khi thị trường gần có lợi thế về khoảng cách và khả năng duy trì dòng khách thường xuyên, các thị trường đường xa đem lại dư địa tăng trưởng đáng kể. Khai thác tốt cả hai nhóm sẽ giúp du lịch Việt Nam giảm sự phụ thuộc vào một số thị trường nhất định, đồng thời mở rộng cơ cấu khách quốc tế.

Tăng tốc về đích với mục tiêu 25 triệu lượt khách

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá kết quả tăng trưởng trong 10 tháng được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, trong đó có môi trường ổn định, an toàn, mạng lưới đường bay thẳng, chính sách thị thực và sự đa dạng của sản phẩm du lịch. Những điều kiện này góp phần nâng sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam đối với cả khách ở thị trường gần lẫn thị trường đường xa.

Với khoảng 19,5 triệu lượt khách quốc tế, ngành du lịch đã hoàn thành gần 78% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm 2026. Hai tháng cuối năm vì vậy có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng hoàn thành mục tiêu. Đây cũng là giai đoạn cần tiếp tục phát huy hiệu quả xúc tiến, quảng bá tại những thị trường có mức tăng trưởng tốt, đồng thời duy trì sức hút ở các thị trường truyền thống.

Theo kế hoạch, Cục Du lịch Quốc gia sẽ triển khai các hoạt động xúc tiến tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nga. Đây đều là những thị trường có vị trí đáng kể trong cơ cấu khách quốc tế đến Việt Nam, trong đó Nga đang ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật.

Việc lựa chọn thị trường xúc tiến cần gắn với khả năng khai thác thực tế, đặc điểm nhu cầu và sản phẩm phù hợp, để hoạt động quảng bá chuyển hóa thành dòng khách cụ thể.

Kết quả 10 tháng cho thấy du lịch Việt Nam đang có thêm động lực từ châu Âu, trong khi châu Á tiếp tục giữ vai trò trụ cột. Tuy nhiên, tăng trưởng về lượng khách mới là một phần của bài toán.

Để duy trì sức hút và biến cơ hội từ các thị trường thành kết quả lâu dài, điểm đến Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, nâng chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khác biệt của từng nhóm khách. Đây cũng là nền tảng để ngành du lịch không chỉ về đích trong năm 2026 mà còn củng cố sức cạnh tranh ở những chặng đường tiếp theo./.

Du lịch ưu tiên chiến lược nào trong bối cảnh nhiều biến động? Trong bối cảnh du lịch thế giới nhiều biến động, Việt Nam cần làm gì để vừa đạt mục tiêu tăng trưởng, vừa nâng chất lượng trải nghiệm, bảo đảm lợi ích lâu dài cho điểm đến, doanh nghiệp và cộng đồng?