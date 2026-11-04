Đưa trải nghiệm bay dù lượn vào khai thác tại Phong Nha-Kẻ Bàng

Du khách đến với Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) trong thời gian tới sẽ có thêm lựa chọn trải nghiệm mới khi được ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ từ trên không bằng dù lượn.

Không chỉ mở ra góc nhìn khác biệt về vùng di sản, sản phẩm du lịch này còn mang đến cơ hội khám phá đại ngàn theo cách mới lạ, góp phần đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm dành cho du khách trong nước và quốc tế.

Ông Lê Lưu Dũng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa chấp thuận chủ trương cho doanh nghiệp tổ chức hoạt động bay dù lượn tại khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng. Đây là sản phẩm du lịch trải nghiệm trên không mới, lần đầu tiên được đề xuất tổ chức tại khu vực di sản.

Hoạt động dự kiến diễn ra từ ngày 24/11/2026 đến 30/12/2027 tại khu vực Phong Nha, xã Phong Nha. Toàn bộ hoạt động tổ chức và kinh phí thực hiện do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss đảm nhận.

Với lợi thế địa hình núi đá vôi đặc trưng, những cánh rừng nguyên sinh, hệ thống sông suối và thung lũng rộng lớn, Phong Nha-Kẻ Bàng sở hữu nhiều tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch khám phá, trải nghiệm. Nếu các tour truyền thống đưa du khách đi sâu vào hang động, trekking xuyên rừng hay khám phá sông suối, thì dù lượn sẽ mở ra một hành trình hoàn toàn khác.

Từ không trung, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng những dãy núi đá vôi trùng điệp, các thung lũng xanh mướt, dòng sông uốn lượn giữa đại ngàn và bức tranh thiên nhiên đặc sắc của Phong Nha. Trải nghiệm bay dù lượn kết hợp giữa khám phá cảnh quan và hoạt động thể thao mạo hiểm tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến.

Theo ông Lê Lưu Dũng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss đang hoàn thiện phương án tổ chức, xác định cụ thể khu vực cất cánh, hạ cánh, phạm vi và thời gian hoạt động bay, đồng thời thực hiện các thủ tục xin phép, chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Doanh nghiệp dự kiến bắt đầu khai thác dịch vụ từ ngày 24/11/2026, với 5 dù lượn phục vụ du khách hằng ngày. Mỗi chuyến bay kéo dài khoảng 20-30 phút. Theo tính toán của doanh nghiệp, hoạt động có khả năng phục vụ hơn 1.000 lượt khách mỗi ngày.

Trải nghiệm này có thể mở rộng cơ hội thưởng ngoạn thiên nhiên cho những người hạn chế về thể lực, khó tham gia các hành trình trekking, khám phá rừng kéo dài.

Dù lượn mở ra hành trình trải nghiệm mới, giúp du khách thưởng ngoạn vẻ đẹp hùng vĩ của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng từ góc nhìn trên cao. (Ảnh: TTXVN phát)

Việc bổ sung sản phẩm bay dù lượn nhằm hưởng ứng Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị năm 2026 và Năm Du lịch quốc gia 2027. Đây cũng là hướng đi góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng, từng bước hình thành hệ sinh thái sản phẩm trải nghiệm đa dạng, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Để triển khai hoạt động, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu doanh nghiệp bảo đảm các điều kiện về nhân lực chuyên môn, trang thiết bị, phương tiện, cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy, bảo hiểm và phương án xử lý tình huống khẩn cấp; chịu trách nhiệm về an toàn đối với người tham gia và khách du lịch.

Việc sử dụng đất, mặt bằng và không gian hoạt động phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, bảo đảm không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, hoạt động hàng không, cảnh quan và môi trường di sản.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Ủy ban Nhân dân xã Phong Nha phối hợp, tạo điều kiện về địa điểm tổ chức. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đề nghị Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu cấp phép hoạt động bay theo quy định.

Với sản phẩm mới này, Phong Nha-Kẻ Bàng kỳ vọng mang đến cho du khách thêm một cách khám phá di sản độc đáo - không chỉ đi giữa đại ngàn, khám phá những bí ẩn dưới lòng đất mà còn được bay giữa không trung, thu trọn vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên trong tầm mắt./.

Phong Nha-Kẻ Bàng được vinh danh hai giải thưởng du lịch hàng đầu năm 2026 Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được vinh danh ở hai hạng mục là Vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2026 và “Vietnam’s Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2026.