Làng Văn hóa-Du lịch: Hấp dẫn chuỗi hoạt động trải nghiệm trong tháng 11

Trải nghiệm không gian Làng Chài, tìm hiểu đời sống cư dân sông nước, tham gia trò chơi dân gian hay khám phá những di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc là những hoạt động đáng chú ý trong chuỗi chương trình tháng 11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Sơn, Hà Nội).

Cùng với các hoạt động trình diễn, tái hiện nghi lễ truyền thống, chương trình tạo cơ hội để du khách tiếp cận văn hóa từ chính không gian sống và thực hành của cộng đồng.

Diễn ra từ ngày 1-30/11, chuỗi hoạt động có sự tham gia của hơn 100 đồng bào thuộc 16 nhóm dân tộc, với nhiều nội dung giao lưu, trình diễn, giới thiệu phong tục, tập quán và trải nghiệm văn hóa đặc trưng.

Sôi động sắc màu văn hóa các dân tộc

Mở đầu chuỗi hoạt động là chương trình giao lưu, trình diễn “Vũ điệu kết đoàn,” diễn ra trong hai ngày 7-8/11 tại không gian làng dân tộc Thái. Chương trình giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc qua tiếng cồng chiêng, tiếng sáo Mông và các điệu xòe, góp phần tái hiện không khí sinh hoạt cộng đồng, tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc.

Ngày 15/11, đồng bào Khmer giới thiệu nghi lễ dâng y Kathina – một nghi lễ truyền thống có ý nghĩa trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng. Tiếp đó, ngày 18/11, chương trình “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” mang đến các hoạt động giao lưu, giới thiệu nghề thủ công truyền thống và những nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

(Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trong các ngày 21, 22 và 24/11, chương trình “Bài ca kết đoàn” được tổ chức tại không gian làng dân tộc Ê Đê. Du khách có dịp thưởng thức tiếng cồng chiêng, các điệu xoang, xòe, âm thanh từ nhạc cụ tre nứa và đàn đá; đồng thời tìm hiểu nghề dệt, đan lát cùng một số trò chơi dân gian. Ngày 24/11, đồng bào Ê Đê còn tái hiện “Lễ cúng nhà dài,” giới thiệu một nghi lễ gắn với đời sống văn hóa truyền thống của cộng đồng.

Không gian trải nghiệm di sản

Bên cạnh các chương trình theo chủ đề, trong tháng 11, 16 không gian làng dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục được duy trì hoạt động thường xuyên.

Tại đây, du khách có thể tìm hiểu kiến trúc nhà ở, trang phục, phong tục, tập quán và đời sống của các cộng đồng; giao lưu với đồng bào, nghệ nhân qua những làn điệu Then, tiếng đàn Tính, điệu xòe, tiếng cồng chiêng, xoang và điệu múa Rom vông.

Các hoạt động giới thiệu nghề thủ công truyền thống cũng được tổ chức, tạo điều kiện để du khách quan sát, tìm hiểu quy trình làm nghề và trực tiếp tham gia một số công đoạn trải nghiệm. Cùng với đó là không gian ẩm thực với những món ăn đặc trưng của các vùng miền như xôi đồ, cá nướng, gà nấu măng, khâu nhục, lạp sườn, thịt gác bếp…

Một điểm nhấn khác trong tháng là chương trình “Sắc hương đại ngàn”, diễn ra tại Vườn tượng Tây Nguyên vào các ngày 1, 28 và 29/11. Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động “Vườn tượng biết kể chuyện” đưa du khách đến gần hơn với không gian văn hóa Tây Nguyên thông qua những câu chuyện gắn với các tác phẩm tượng; cùng với đó là sắc vàng hoa dã quỳ, góp phần tạo nên không gian trải nghiệm mang đậm dấu ấn đại ngàn.

Du khách quốc tế trải nghiệm không gian Làng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trải nghiệm mới với không gian Làng Chài

Trong tháng 11, không gian Làng Chài mới ra mắt là điểm đến dành cho du khách muốn tìm hiểu đời sống văn hóa của cư dân vùng sông nước. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm trang phục áo bà ba, nón lá, khăn rằn; tìm hiểu ngư cụ, nghề thủ công và những nét sinh hoạt gắn với đời sống làng chài.

Đặc biệt, trong hai ngày 14-15/11, nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, Làng Chài tổ chức các hoạt động giới thiệu không gian văn hóa, trình diễn trên hồ và trải nghiệm tại bốn không gian nhà.

Du khách có thể tìm hiểu các loại ngư cụ, nghề thủ công truyền thống, tham gia trò chơi dân gian “Bắt chạch trong chum” và lưu lại những hình ảnh tại không gian mang nét đặc trưng của vùng sông nước.

Cũng trong tháng 11, tại Khu III của Làng diễn ra trưng bày “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076–2026).” Nội dung trưng bày giới thiệu lịch sử hình thành, phát triển của Quốc Tử Giám Thăng Long, những danh nhân tiêu biểu cùng truyền thống giáo dục, khoa cử của dân tộc.

Với các hoạt động giao lưu, trình diễn và trải nghiệm được tổ chức xuyên suốt tháng, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục tạo không gian để đồng bào thực hành, giới thiệu và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, du khách không chỉ tìm hiểu di sản qua trưng bày hay trình diễn mà còn có cơ hội tiếp xúc, giao lưu với những chủ thể đang gìn giữ và phát huy di sản trong đời sống cộng đồng./.

Trải nghiệm không gian Làng Chài. (Ảnh: CTV/Vietnam+)



Chăm Islam, Khmer và Tây Nguyên hội tụ ở “Ngôi nhà chung” Thủ đô Tết Roya của đồng bào Chăm Islam, lễ Sen Dolta của người Khmer và những câu chuyện văn hóa Tây Nguyên sẽ cùng hội tụ tại “Ngôi nhà chung” của Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc trong tháng 10.