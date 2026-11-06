Xây dựng thành phố Huế trở thành điểm đến du lịch y tế hàng đầu

Trong những năm gần đây, nhu cầu chăm sóc sức khỏe kết hợp nghỉ dưỡng, phục hồi thể chất và tinh thần ngày càng gia tăng. Trong khi đó, Huế sở hữu hệ thống cơ sở y tế đồng bộ, đội ngũ chuyên gia đầu ngành, nguồn nhân lực y tế chất lượng cao và cơ sở vật chất hiện đại.

Phát huy những lợi thế này, thành phố đang thúc đẩy phát triển du lịch y tế, hướng tới xây dựng thương hiệu “Huế - Trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên sâu và điểm đến du lịch y tế hàng đầu Việt Nam,” từng bước thu hút du khách trong nước và quốc tế, nâng cao giá trị gia tăng của ngành du lịch, góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Mạng lưới y tế chất lượng

Hiện thành phố Huế có 88 cơ sở y tế, gồm các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế và phòng khám đa khoa, với 223 phòng cấp cứu, 415 phòng khám chuyên khoa, 2.060 phòng điều trị nội trú và 9.379 giường bệnh.

Một số bệnh viện đã bước đầu đầu tư phát triển chuỗi dịch vụ y tế kết hợp lưu trú, nhà hàng, mua sắm, hội trường như Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế và sắp tới là Bệnh viện Quốc tế Huế. Các cơ sở y tế đang chuẩn bị điều kiện để phục vụ khách khám, chữa bệnh kết hợp du lịch.

Cùng với đó, Huế có lợi thế khác biệt nhờ truyền thống y dược cung đình gắn với Thái Y Viện triều Nguyễn. Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Huế có thế mạnh kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong điều trị, dưỡng sinh và phục hồi chức năng. Thành phố còn có hệ thống phòng khám Đông y, Tuệ Tĩnh đường và các cơ sở kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền.

Nguồn nhân lực y tế chất lượng cao tập trung tại Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế; Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế; Bệnh viện Trung ương Huế và các đơn vị thuộc Sở Y tế. Toàn hệ thống có đội ngũ bác sỹ, chuyên gia, giảng viên và cán bộ y tế đông đảo, trong đó có nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ và chuyên gia đầu ngành. Đồng thời, thành phố có hệ thống đào tạo nhân lực du lịch tại chỗ, tiêu biểu là Trường Du lịch-Đại học Huế và Trường Cao đẳng Du lịch Huế.

Đến nay, thành phố đã hình thành một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng tại Alba Wellness Valley by Fusion, KOBI Onsen Resort; trải nghiệm y học cổ truyền tại Đại Nam Thái Y viện. Tháng 9/2026, “Hệ sinh thái Du lịch Chăm sóc Sức khỏe Huế” được ra mắt với sự tham gia của 4 đơn vị gồm Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Vietravel và Holo Travel.

Định hướng phát triển du lịch y tế

Thành phố Huế định hướng phát triển du lịch y tế theo từng phân khúc thị trường cụ thể. Đối với thị trường nội địa, tập trung vào người dân khu vực miền Trung-Tây Nguyên đến Huế khám, chữa bệnh chuyên sâu, người nhà đi cùng và người bệnh có nhu cầu tái khám nhiều lần.

Đối với thị trường quốc tế, tập trung khai thác Lào, Thái Lan là những thị trường truyền thống của Bệnh viện Trung ương Huế; đồng thời mở rộng tiếp cận các thị trường Campuchia, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Hoa Kỳ, một số nước châu Âu và khách Việt kiều.

Thành phố tập trung phát triển 6 nhóm sản phẩm du lịch y tế, gồm khám, tầm soát sức khỏe; chăm sóc y tế chuyên biệt; trị liệu, phục hồi sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ chuẩn y khoa; dịch vụ cấp cứu, tiêm chủng và các dịch vụ hỗ trợ.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Khoa Hùng, Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế phát biểu tại hội nghị kích cầu du lịch tại thành phố Huế. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Đề cập đến định hướng phát triển du lịch y tế của thành phố, Phó Giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Khoa Hùng, Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y- Dược Huế cho rằng Huế có những lợi thế quan trọng, đặc biệt là sự hiện diện của hai cơ sở khám, chữa bệnh cấp chuyên sâu gồm Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế.

Cùng với hệ thống các cơ sở y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và du lịch, đây là nền tảng thuận lợi để Huế phát triển các sản phẩm du lịch y tế chất lượng, phục vụ du khách trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Khoa Hùng, khám, chữa bệnh là hoạt động chuyên môn đặc thù, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người. Vì vậy, dù phục vụ người dân địa phương hay du khách trong nước và quốc tế, chất lượng chuyên môn, an toàn người bệnh và đạo đức nghề nghiệp luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế sẽ từng bước phối hợp với các đơn vị du lịch, lưu trú và đối tác liên quan để kết nối, giới thiệu các dịch vụ khám sức khỏe, tầm soát bệnh lý, tư vấn, chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh chuyên sâu phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Qua đó, góp phần hình thành những sản phẩm du lịch y tế có chất lượng, uy tín và khả năng phát triển bền vững, đồng thời nâng cao hình ảnh Huế là điểm đến có năng lực cung cấp các dịch vụ y tế chuyên sâu.

Bên cạnh khối công lập, mạng lưới y tế tư nhân tại Huế cũng đang phát triển nhanh, tiêu biểu là Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế. Bệnh viện chú trọng đầu tư trang thiết bị, xây dựng quy trình tư vấn, khám, chữa bệnh bằng tiếng Anh.

Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế Lê Lộc cho biết bệnh viện có quy mô hơn 260 giường bệnh, được xây dựng và vận hành theo mô hình Hospital-Hotel (bệnh viện-khách sạn) hiện đại, kết hợp điều trị y khoa chuyên sâu với không gian lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp. Đây là mô hình đã được triển khai thành công tại Singapore và một số nước châu Âu, phù hợp với định hướng phát triển du lịch y tế khi cơ sở hạ tầng được thiết kế theo hướng kết hợp chữa bệnh với trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Bệnh viện quy tụ đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng và kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm từ các trung tâm y tế lớn trong và ngoài nước; đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại. Bệnh viện tập trung phát triển các chuyên khoa mũi nhọn như sản phụ khoa, nhi khoa, ngoại tiêu hóa, chấn thương chỉnh hình và y học thể thao, thẩm mỹ, khám sức khỏe tổng quát và tầm soát bệnh lý.

Theo ông Lê Lộc, sau 10 tháng đi vào hoạt động, bệnh viện không chỉ phục vụ người dân địa phương và người bệnh từ nhiều tỉnh, thành phố mà còn đón tiếp người bệnh, khách hàng đến từ các quốc gia như Mỹ, Pháp, Australia, Nhật Bản và Lào. Đây là minh chứng cho khả năng kết nối và phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng, mở ra cơ hội kết hợp thăm khám, chăm sóc sức khỏe với trải nghiệm du lịch tại thành phố Huế.

Đề cập giải pháp phát triển du lịch y tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cho rằng việc phát triển loại hình du lịch này nhằm khai thác hiệu quả những lợi thế nổi trội của Huế về y tế chuyên sâu, nguồn nhân lực chất lượng cao, y học cổ truyền, hệ thống dịch vụ du lịch và các giá trị văn hóa đặc sắc; từng bước đưa du lịch y tế trở thành một trong những sản phẩm du lịch đặc thù, có giá trị gia tăng cao của địa phương.

Để triển khai hiệu quả, thành phố sẽ từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch y tế đồng bộ, chuyên nghiệp và có khả năng cạnh tranh, gắn kết chặt chẽ giữa các cơ sở y tế, doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú và các đơn vị cung ứng dịch vụ liên quan.

Qua đó, xây dựng thương hiệu “Huế - Trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên sâu và điểm đến du lịch y tế hàng đầu Việt Nam,” hướng tới trở thành điểm đến uy tín của khách hàng trong nước và quốc tế trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống./.

Bệnh viện Trung ương Huế lập kỷ lục bảo quản thận ghép xuyên Việt trong 18 giờ Sau phẫu thuật lấy tạng, quả thận được đưa ngay vào máy LifePort để bảo quản, sau đó vận chuyển bằng đường hàng không theo hai chặng Pleiku-Tân Sơn Nhất-Huế nhằm tối ưu hóa thời gian.