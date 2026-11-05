Việt Nam và Đan Mạch mở rộng hợp tác y tế công nghệ cao

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch phối hợp với Bệnh viện Đại học Aalborg và Hội Chuyên gia, trí thức người Việt tại Đan Mạch tổ chức Hội nghị Hợp tác y tế Việt Nam-Đan Mạch 2026, với chủ đề “Bệnh viện thông minh, y tế số và đổi mới sáng tạo y sinh."

Diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đan Mạch, hội nghị là một trong những hoạt động đầu tiên nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực y tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Sự kiện quy tụ hơn 50 đại biểu Việt Nam là lãnh đạo, bác sỹ và chuyên gia đến từ các cơ sở y tế, viện nghiên cứu, trường đại học trong nước.

Phía Đan Mạch có Ban Giám đốc, các giáo sư, bác sỹ của Bệnh viện và Đại học Aalborg, cùng đại diện một số tổ chức, doanh nghiệp quốc tế như Viện Wyss thuộc Đại học Harvard (Mỹ), Viện Karolinska (Thụy Điển), Novo Nordisk (Đan Mạch) và Schneider Electric/AVEVA (liên doanh Pháp-Anh).

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh nhấn mạnh việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tạo khuôn khổ và động lực mới để hai nước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có hàm lượng tri thức và công nghệ cao, trong đó có y tế và khoa học sự sống. Đại sứ đề nghị các đối tác tập trung xác định lĩnh vực ưu tiên, thúc đẩy các chương trình nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tri thức và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Giám đốc điều hành Bệnh viện Đại học Aalborg, ông Lars Dahl Pedersen đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội nghị của Đại sứ quán Việt Nam, đồng thời khẳng định bệnh viện sẵn sàng thúc đẩy hợp tác lâu dài với các đối tác Việt Nam trong quản trị bệnh viện thông minh, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), nghiên cứu lâm sàng, y học chính xác và đào tạo nhân lực y tế.

Diễn giả thuyết trình tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong hai ngày làm việc, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm về quản trị bệnh viện thông minh, chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm; ứng dụng AI, robot, dữ liệu lớn, y tế từ xa; y học chính xác, chẩn đoán phân tử, điều trị ung thư và đổi mới đào tạo y khoa.

Đáng chú ý, hội nghị không chỉ dừng ở trao đổi chuyên môn mà còn tạo cơ hội kết nối trực tiếp giữa các bệnh viện, trường đại học, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước. Các bên thảo luận những lĩnh vực ưu tiên, cơ chế kết nối và hướng triển khai hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo nhân lực, trao đổi chuyên gia và ứng dụng công nghệ y tế tiên tiến.

Các đại biểu Việt Nam cũng tham quan cơ sở mới của Bệnh viện Đại học Aalborg, tìm hiểu mô hình quản trị, hệ thống nghiên cứu, mô phỏng y khoa và cách kết hợp hoạt động khám chữa bệnh với nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu Việt Nam và Đan Mạch tham dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, thông qua kết nối và thúc đẩy của Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch, Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Đại học Aalborg đã thiết lập quan hệ hợp tác, ký kết và trao đổi Biên bản ghi nhớ ngày 20/10 trước sự chứng kiến của Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch./.

Việt Nam-Đan Mạch hướng tới tầm cao mới trong quan hệ hợp tác Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam xác định Đan Mạch là người bạn, đối tác đồng hành quan trọng; mong muốn cùng Đan Mạch mở rộng không gian hợp tác trong các lĩnh vực mang ý nghĩa chiến lược của thời đại.