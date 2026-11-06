Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Iran tham vấn hàng loạt đối tác khu vực, nguy cơ tái diễn xung đột Trung Đông.

Đệ nhất phu nhân Mỹ tiếp đại diện Nga và Ukraine, kêu gọi thúc đẩy hòa bình lâu dài.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ khoảng trống an ninh tại Liban và Tây Sahara.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành