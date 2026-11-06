Khi giai điệu trẻ trung của K-Pop thăng hoa cùng âm nhạc giao hưởng tại Hà Nội

Chương trình giao hưởng đặc biệt “SM Classics Live in Hanoi” được tạo nên từ sự kết hợp giữa các nghệ sỹ Hàn Quốc và Việt Nam, đã mang đến những giai điệu đầy cảm xúc, làm bừng sáng không gian nghệ thuật giữa lòng Hà Nội tối 5/11.

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc chủ trì, Viện Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức, trong khuôn khổ “Korea Season 2026.”

Tại chương trình, SM Classics đã phối hợp cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam (VNSO), khoác lên những ca khúc K-Pop quen thuộc diện mạo mới qua phần hòa âm, phối khí dành cho dàn nhạc giao hưởng.

Ryeowook, là một nam ca sỹ, nhạc sỹ và diễn viên người Hàn Quốc. Anh là một trong 3 giọng ca chính của nhóm nhạc Super Junior. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Kim Yuwon, Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam đảm nhiệm phần trình diễn giao hưởng, cùng sự tham gia của hai nghệ sỹ khách mời là ca sỹ Ryeowook (Super Junior) và nghệ sỹ violin Jung Hyunjun, góp phần tạo nên những điểm nhấn đặc sắc cho đêm diễn.

Những bản hit nổi tiếng của SM Entertainment được khoác lên mình màu sắc mới qua các bản phối giao hưởng. Đặc biệt, ca khúc “MAMA” của EXO-K được chuyển soạn thành bản concerto dành cho violin và dàn nhạc, mang đến trải nghiệm âm nhạc mới mẻ và đầy cảm xúc so với phiên bản gốc.

Chương trình cũng giới thiệu tiết mục đặc biệt với những làn điệu dân ca truyền thống của Hàn Quốc và Việt Nam được chuyển soạn theo phong cách giao hưởng. Khi những giai điệu mang đậm bản sắc và tình cảm của hai dân tộc cùng hòa quyện trên một sân khấu, âm nhạc đã trở thành cầu nối, khơi dậy sự đồng điệu và gắn kết văn hóa giữa hai quốc gia.

Các nghệ sỹ góp mặt trong chương trình. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trước đêm biểu diễn chính, trong hai ngày 2-3/11, chuỗi chương trình giao lưu chuyên môn đã được tổ chức nhằm tạo cơ hội kết nối giữa các chuyên gia âm nhạc Hàn Quốc và những người tham gia quan tâm đến lĩnh vực sáng tác, sáng tạo âm nhạc tại Việt Nam.

Chuỗi hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt khi không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu những tác phẩm âm nhạc hoàn thiện, mà còn chia sẻ quá trình sáng tạo cùng kiến thức chuyên môn với người tham gia tại Việt Nam. Qua đó, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác và giao lưu nghệ thuật giữa hai nước./.

Trong tọa đàm ngày 2/3, các chuyên gia đã giới thiệu quá trình chuyển soạn những tác phẩm K-Pop sang phiên bản dành cho dàn nhạc giao hưởng, đồng thời chia sẻ những câu chuyện hậu trường trong quá trình sản xuất âm nhạc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nhạc hội 'K-Live Festival' mở màn chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa Việt-Hàn Nhạc hội Hàn Quốc “K-Live Festival Band:Age In Hanoi” quy tụ các ban nhạc, nghệ sỹ indie Việt Nam-Hàn Quốc trên một sân khấu, chương trình mở cửa miễn phí cho tất cả khán giả.

“Korea Season 2026” là chương trình nhằm giới thiệu các loại hình văn hóa, nghệ thuật đa dạng của Hàn Quốc đến công chúng quốc tế, đồng thời xây dựng nền tảng cho hoạt động giao lưu văn hóa bền vững. Trong năm 2026, chương trình được triển khai tại Việt Nam và Thái Lan.