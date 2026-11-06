Hà Nội dự kiến di dời 246 hộ dân tại các tòa chung cư khu Kim Văn - Kim Lũ

Ủy ban nhân dân phường Định Công (Hà Nội) dự kiến di dời 246 hộ dân tại các tầng 2-4 thuộc tòa CT11, CT12A, CT12B và CT12C khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ trong năm 2027.

Bản tin 60s ngày 6/11/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Hà Nội dự kiến di dời 246 hộ dân tại khu Kim Văn - Kim Lũ.

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