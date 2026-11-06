Quy hoạch Sân bay Nà Sản đủ năng lực khai thác các loại tàu bay thân hẹp

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt quy hoạch Cảng Hàng không Nà Sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo phương án quy hoạch, Cảng Hàng không Nà Sản nằm trên địa bàn xã Chiềng Mung và Mai Sơn (tỉnh Sơn La), có vị trí, chức năng trong mạng cảng hàng không dân dụng toàn quốc là cảng hàng không quốc nội; sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.

Thời kỳ 2021-2030, sân bay được quy hoạch có đủ năng lực khai thác các loại tàu bay như: Airbus A320, Airbus A321 và tương đương; đáp ứng công suất 1 triệu hành khách/năm và 2.500 tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn này xác định quy hoạch một đường cất hạ cánh có kích thước 3.000mx45m; đường lăn song song và hệ thống đường lăn nối đồng bộ; kích thước lề vật liệu theo quy định; quy hoạch khoảng 4 vị trí sân đỗ tàu bay vào năm 2030, khi nhu cầu khai thác tăng, sân đỗ có thể được mở rộng tại khu đất dự trữ phát triển.

Đối với nhà ga hành khách, phương án quy hoạch xác định công suất khai thác khoảng 1 triệu hành khách/năm. Đài kiểm soát không lưu được quy hoạch trên khu đất tiếp giáp với khu bay, nằm ở khu vực giữa đường cất hạ cánh, với diện tích khoảng 9.120m².

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng Hàng không Nà Sản được định hướng đáp ứng công suất 1,8 triệu hành khách/năm và 4.500 tấn hàng hóa/năm. Giai đoạn này, cấu hình đường cất hạ cánh và hệ thống đường lăn được giữ nguyên như quy hoạch giai đoạn trước. Trong khi đó, sân đỗ tàu bay được mở rộng để đáp ứng nhu cầu khai thác tăng lên.

Về nhu cầu sử dụng đất, tổng diện tích đất quy hoạch cho cả giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 khoảng hơn 544ha. Trong đó, diện tích đất hiện có của Cảng Hàng không Nà Sản hơn 149ha, diện tích dự kiến xin bổ sung gần 395ha.

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cập nhật phương án quy hoạch Cảng Hàng không Nà Sản vào các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương và quy hoạch kết nối giao thông công cộng./.

Hàng loạt cảng hàng không, sân bay được điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch Với việc điều chỉnh, bổ sung các cảng hàng không vào trong quy hoạch, Bộ Xây dựng cũng ước tính nhu cầu vốn đầu tư để hình thành các trung tâm hàng không lớn, tăng kết nối quốc tế.