Nghệ An xây dựng phương án cung ứng 20,25 triệu m3 đá cho Hà Nội

Trước yêu cầu huy động nguồn lực vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, Nghệ An đang khẩn trương rà soát năng lực khai thác, trữ lượng các mỏ khoáng sản, đánh giá khả năng cung ứng để xây dựng phương án điều phối, hỗ trợ các địa phương; trong đó, tỉnh xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung 20,25 triệu m3 đá xây dựng cho thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời phải cân đối hài hòa với nhu cầu phát triển các công trình, dự án trên địa bàn.

Đối với phương án cung ứng 20,25 triệu m³ đá xây dựng cho thành phố Hà Nội, Nghệ An xác định cụ thể danh mục mỏ, khối lượng và tiến độ cung cấp, bảo đảm phù hợp với năng lực khai thác, không làm ảnh hưởng đến nguồn vật liệu phục vụ các dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo rà soát của Sở Công Thương, toàn tỉnh hiện có 223 giấy phép khai thác khoáng sản đang hoạt động, 61 giấy phép tạm dừng hoặc chưa hoạt động và 5 giấy phép hết hiệu lực. Đây là nguồn lực quan trọng để địa phương đánh giá, xây dựng phương án huy động vật liệu phục vụ các công trình lớn.

Sở cũng phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát thực trạng các mỏ vật liệu xây dựng, xác định trữ lượng còn lại, công suất khai thác và khả năng cung ứng thực tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh cho biết để cung ứng đủ nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia, Nghệ An sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, nâng cao trách nhiệm trong quản lý tài nguyên khoáng sản.

Tỉnh cũng sẽ cắt bỏ, rút ngắn, đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp phép mỏ và tăng công suất khai thác, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát huy năng lực sản xuất.

Đối với 61 mỏ đã có chủ trương nhưng chưa đưa vào vận hành, cần phân loại cụ thể nguyên nhân, xác định những vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ, sớm đưa các mỏ đủ điều kiện vào khai thác.

Cùng với việc nâng khả năng cung ứng Nghệ An cũng chú trọng hoàn thiện công tác quản lý nhằm bảo đảm hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản đúng quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh phối hợp với MobiFone Nghệ An xây dựng cơ sở dữ liệu về khoáng sản, thống nhất quy chuẩn lắp đặt camera giám sát, trạm cân tại các mỏ, bến bãi.

Các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển, cung ứng vật liệu; quản lý giá, công bố giá vật liệu xây dựng và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, việc quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế. Toàn tỉnh có 210 mỏ và 16 bến thủy nội địa đã hoàn thành kết nối dữ liệu trạm cân, camera giám sát về hệ thống quản lý tập trung, nhưng vẫn còn 79 mỏ chưa kết nối, chủ yếu là các mỏ chưa hoạt động, tạm dừng, hết hạn hoặc đang khắc phục lỗi thiết bị, hạ tầng mạng.

Việc lắp đặt hệ thống giám sát tại một số mỏ vùng sâu, vùng xa còn chậm; thủ tục nâng công suất, rút ngắn thời hạn khai thác và giải quyết các vấn đề liên quan vẫn còn vướng mắc./.

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