Đề xuất mở rộng cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ lên 6 làn xe theo phương thức PPP

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, đề xuất phương án đầu tư mở rộng đường cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Cụ thể, cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ được xác lập trong quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021 với quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh đầu tư trước năm 2030 có tính chất tương đồng về phương án mở rộng với đoạn cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận do Tập đoàn Đèo Cả đang triển khai thực hiện.

“Việc sớm mở rộng tuyến đường từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe hoàn chỉnh sau khi hoàn thành sẽ góp phần khai thác đồng bộ quy mô tuyến đường do Tập đoàn Đèo Cả đang triển khai thực hiện, giải quyết được vấn đề điểm nghẽn giao thông trên toàn tuyến cao tốc,” phía Tập đoàn Đèo Cả nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đã thống nhất chủ trương giao Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 với quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe; đồng thời dự án đang được dự kiến bố trí nguồn vốn thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Như vậy, đoạn cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ dài 22,97km hiện có quy mô 4 làn xe hạn chế, nền đường rộng 17m là không phù hợp về tính đồng bộ cho toàn bộ 119km đường cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Cần Thơ (không bao gồm cầu Mỹ Thuận 2 và cầu Cần Thơ 2).

Ngoài ra, theo tính toán nhu cầu giao thông trên riêng đoạn cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ hiện nay (38.959 xe/ngày) tương đương với nhu cầu 4 làn xe và nhu cầu giao thông đến năm 2050 (72.539 xe/ngày) tương đương nhu cầu 6 làn xe, do đó việc mở rộng đoạn cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ hiện nay là cần thiết và cấp bách.

Theo phương án đề xuất, dự án có tổng chiều dài xấp xỉ 23km, đi qua địa phận 2 tỉnh gồm: Đồng Tháp và Vĩnh Long. Điểm đầu tại Km107+363,08 thuộc địa phận phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long. Điểm cuối tại vị trí nút giao Chà Và thuộc địa phận phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Về việc mở rộng tuyến cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ, hai phương án được nhà đầu tư nghiên cứu gắn với tổng mức đầu tư và thời gian thu phí hoàn vốn cụ thể.

Cụ thể, đối với phương án mở rộng tuyến bằng nền đắp, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 6.000 tỷ đồng, thời gian thu phí khoảng 12 năm 2 tháng (dự kiến từ tháng 4/2029 đến năm 2041).

Trong trường hợp mở rộng tuyến bằng phương án cầu cạn, nhà đầu tư cũng tính toán tổng mức đầu tư khoảng hơn 8.800 tỷ đồng, thời gian thu phí khoảng 21 năm 7 tháng (dự kiến từ tháng 4/2029 đến năm 2050).

Đánh giá việc đầu tư mở rộng dự án khả thi về cả mặt kỹ thuật và tài chính, Tập đoàn Đèo Cả đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, thống nhất giao doanh nghiệp này là nhà đầu tư đề xuất dự án, tổ chức nghiên cứu và lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo phương thức PPP.

Tập đoàn Đèo Cả cam kết bảo đảm tiến độ thực hiện các công việc được giao, tự chịu toàn bộ chi phí và rủi ro phát sinh trong trường hợp hồ sơ đề xuất dự án không được cấp có thẩm quyền chấp thuận./.

Gấp rút mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận Giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thành đang ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các hạng mục, đặt ra yêu cầu sớm tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm kế hoạch thực hiện dự án.