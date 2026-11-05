Đồng Nai lên phương án phục vụ khai thác sân bay Long Thành

Ngày 5/11, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), xây dựng kế hoạch phục vụ công tác vận hành đưa vào khai thác Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Đồng Nai giao Sở Xây dựng thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị khẩn trương tổ chức làm việc với ACV để thống nhất các nội dung liên quan đến quá trình phục vụ khai thác sân bay Long Thành.

Mời cơ quan quản lý chuyên ngành hàng không, đơn vị quản lý, điều hành bay và các đơn vị cung cấp dịch vụ tại sân bay tham gia rà soát, thống nhất, xây dựng kế hoạch phối hợp chuẩn bị đưa Sân bay Long Thành vào khai thác.

Với hạ tầng kết nối và tổ chức giao thông, Sở Xây dựng Đồng Nai chủ trì, làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, chủ đầu tư cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, Công an thành phố, ACV và các đơn vị liên quan để rà soát tiến độ, khả năng đáp ứng của các tuyến đường kết nối, đường tiếp cận sân bay và các nút giao.

Từ đó, xác định các hạng mục cần hoàn thiện, sửa chữa, bổ sung biển báo, chiếu sáng, tín hiệu giao thông và các điều kiện bảo đảm an toàn trước thời điểm khai thác.

Thống nhất phương án tổ chức, phân luồng giao thông phù hợp với lưu lượng phương tiện và khung giờ hoạt động của sân bay; bố trí vị trí đón, trả khách, điểm dừng, đỗ và khu vực chờ của phương tiện, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa giao thông bên ngoài với giao thông nội bộ cảng hàng không.

Máy móc đã được lắp đặt tại quầy làm thủ tục sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Xác định phương án điều tiết giao thông, xử lý ùn tắc, tai nạn và sự cố, nhất là trong thời gian đầu khai thác và các khung giờ cao điểm.

Sở Xây dựng Đồng Nai làm việc với ACV và các đơn vị liên quan để xây dựng phương án tổ chức tuyến xe buýt kết nối sân bay với các trung tâm đô thị, bến xe, đầu mối giao thông. Trong đó, chú trọng kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức tuyến vận tải hành khách liên tỉnh.

Quá trình làm việc, các bên cần thống nhất lộ trình, điểm đầu, điểm cuối, điểm dừng, tần suất, thời gian hoạt động, số lượng và loại phương tiện phù hợp với lịch khai thác chuyến bay, nhu cầu đi lại của hành khách và người lao động tại sân bay.

Đặc biệt, lưu ý điều kiện phục vụ hành khách có hành lý, người cao tuổi, người khuyết tật. Đồng thời, thống nhất phương án tổ chức hoạt động taxi, xe hợp đồng và các loại hình vận tải hành khách khác; bố trí vị trí đón, trả khách, công khai thông tin dịch vụ, giá cước, phòng ngừa tình trạng chèo kéo, đón, trả khách không đúng nơi quy định.

Thành phố Đồng Nai cũng giao các đơn vị phối hợp xây dựng kế hoạch về đảm bảo an ninh, an toàn hàng không và ứng phó tình huống khẩn cấp; phối hợp cấp cứu y tế, vận chuyển, tiếp nhận người bệnh, phòng, chống dịch và kiểm dịch y tế; điều kiện về cơ sở làm việc, trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin, nhân lực và quy trình phối hợp phục vụ thủ tục hải quan đối với hành khách, hành lý, hàng hóa; phương án bảo đảm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải và quản lý các khu vực có nguy cơ thu hút chim, động vật ảnh hưởng đến an toàn bay.

Tổ chức tuyên truyền, vận động đến từng khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh và trường học về việc sử dụng thiết bị bay không người lái, thả diều, thả bóng bay, đèn trời, chiếu tia laser có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay.

Trước đó, ACV đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai thông báo thời gian dự kiến đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại từ 0 giờ ngày 24/12/2026.

Vận hành thử hệ thống khay xử lý hành lý nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Sân bay Long Thành với diện tích 5.000ha được xây dựng tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai, đây là sân bay có quy mô lớn nhất Việt Nam với công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm khi hoàn thành tất cả các giai đoạn.

Hiện giai đoạn 1 của sân bay Long Thành (công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm) đang trong giai đoạn thi công nước rút, các đơn vị đang tập trung nguồn lực hoàn thiện các hạng mục trọng yếu như nhà ga hành khách, hệ thống giao thông nội cảng, nhà ga hàng hóa số 1, nhà để xe; đồng thời vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống, quy trình trước khi đưa vào khai thác thương mại./.

Đẩy nhanh thi công đường huyết mạch nối trung tâm TP Hồ Chí Minh-sân bay Long Thành Dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành (thuộc cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây) đang trong giai đoạn thi công nước rút, dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối năm nay.