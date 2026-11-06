Thời tiết ngày 6/11: Bắc Bộ có nơi mưa to vào chiều tối và đêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 6/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông. Riêng khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý: Các khu vực có mưa dông cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 6/11: Phía Tây Bắc ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu-Lào Cai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thành phố Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, chiều và đêm 6/11, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-3m.

Ngoài ra, ngày và đêm 6/11, vùng biển ven bờ vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Cảnh báo, ngày và đêm 7/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Hiện vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác./.

Cảnh báo dông lốc, sét và mưa đá tại nhiều phường, xã ở Hà Nội Từ nay đến 15 giờ 30 phút ngày 5/11, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường, xã ở Hà Nội như Thuận An, Gia Lâm, Bát Tràng, Lĩnh Nam, Long Biên, Hoàng Mai, Thanh Trì...