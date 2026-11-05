Cảnh báo dông lốc, sét và mưa đá tại nhiều phường, xã ở Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy, mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Đại Xuyên, Phú Xuyên, Chương Dương, Thuận An, Gia Lâm, Bát Tràng, Nam Phù thuộc thành phố Hà Nội, Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Từ nay đến 15 giờ 30 phút ngày 5/11, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường, xã: Thuận An, Gia Lâm, Bát Tràng, Lĩnh Nam, Long Biên, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Chương Dương, Phú Xuyên, Đại Xuyên, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa, Hòa Xá, Hương Sơn, Phượng Dực, Thượng Phúc, Thường Tín, Ngọc Hồi, Đại Thanh, Yên Sở, Hoàng Liệt, Định Công …và các khu vực khác của thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước hình thái thời tiết trên, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo, hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố./.

Từ đêm nay, khu vực Bắc Bộ mưa dông do ảnh hưởng của không khí lạnh Từ đêm 5/11, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu, có mưa dông, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.