Đồng Tháp: Tìm giải pháp ổn định đời sống người dân vùng sạt lở sông Tiền

Tình hình sạt lở bờ sông Tiền đoạn qua xã đảo Tân Long (tỉnh Đồng Tháp) tiếp tục diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân. Chính quyền địa phương đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp cấp bách và thực hiện các công trình phòng, chống sạt lở nhằm sớm ổn định cuộc sống cho bà con.

Ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại khu vực bờ sông Tiền (gần bến đò An Long - Tân Quới cũ) thuộc địa bàn xã Tân Long, xuất hiện nhiều điểm sạt lở, những ngôi nhà kiên cố sụt lún gần hết xuống sông Tiền.

Chủ nhà cố gắng nhặt nhạnh, tháo dỡ những gì còn sót lại như cửa chính, cửa sổ, mái tôn… Ông Nguyễn Thanh Điền ở xã Tân Long tâm sự, cách nay 3 năm, nhà ông cách sông Tiền khoảng 30m. Nhưng giờ đây, sạt lở tấn công vào sát nhà, ông phải di dời nhà ra phía trước để chạy lở. Hiện, nhà đã dời ra sát đường giao thông.

Gần đây, khu vực bờ sông Tiền, đoạn thuộc địa bàn ấp Tân Quới (cách bến đò An Long - Tân Quới cũ khoảng 385m hướng về hạ nguồn), tiếp tục xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 20m, ăn sâu vào đất liền khoảng 10m, làm ảnh hưởng trực tiếp đời sống của 6 hộ dân. Trong đó, nhà của 2 hộ bị sụt lún hoàn toàn xuống sông Tiền, ước tính tổng thiệt hại khoảng 140 triệu đồng.

Ngôi nhà của gia đình ông Đặng Văn Bằng (đứng giữa) ở ấp Tân Quới, xã đảo Tân Long đã bị sạt lở hoàn toàn xuống sông Tiền. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

"Khu vực này hầu như năm nào cũng xảy ra sạt lở, đặc biệt là vào thời điểm sau mưa khi đất mềm và nước sông dâng cao", ông Nguyễn Minh Hiếu, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Tân Quới cho biết.

Là một trong số 2 hộ dân bị dòng sông Tiền "nuốt chửng" nhà cửa, ông Đặng Văn Bằng ngụ ấp Tân Quới nhớ lại, vụ sạt lở diễn ra khá nhanh, chỉ trong vòng khoảng 2 giờ là nhà, đất rơi hết xuống sông.

Tuy nằm trong vành đai sạt lở, nhưng trước đó, khu vực này không xuất hiện vết nứt hay biểu hiện bất thường nên gia đình ông Bằng "trở tay không kịp," nhiều vật dụng gia đình bị nhấn chìm xuống sông. Giờ đây, 6 thành viên trong gia đình ông phải đến ở nhờ trên nhà, đất của người quen. Vì kinh tế khó khăn nên ông rất mong Nhà nước quan tâm hỗ trợ gia đình ông có nơi ở mới an toàn hơn.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Tân Long, thời gian qua, trên địa bàn xã xảy ra nhiều vụ sạt lở, chỉ tính riêng từ năm 2025 đến nay, xảy ra 8 vụ sạt lở bờ sông Tiền với tổng chiều dài trên 200m, ăn sâu vào đất liền từ 3-30m. Các vụ sạt lở tập trung chủ yếu tại ấp Tân Quới, làm sụt lún hoàn toàn 7 căn nhà xuống sông, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hơn 40 hộ dân.

Hiện trạng bờ sông Tiền ở khu vực sạt lở có mặt cắt địa hình, dòng chảy bị co hẹp, thắt cổ chai, nền đất cồn (chủ yếu là đất cát pha), thiếu ổn định kết hợp nước chảy xiết vào mùa lũ là nguyên nhân chính gây sạt lở cục bộ tại khu vực này.

Kết quả khảo sát hiện trạng lòng dẫn sông Tiền khu vực sạt lở và phạm vi lân cận đoạn sạt lở cho thấy, vị trí cách đường bờ cũ khoảng 10m, cao trình đáy sông dao động từ -9m đến -11m; vị trí cách đường bờ cũ khoảng 50m, cao trình đáy sông dao động từ -13m đến -14m.

Ông Nguyễn Thành Thửa, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Long cho biết, mặc dù, tình hình sạt lở năm 2026 tại xã Tân Long có phần đỡ hơn năm 2025, nhưng diễn biến vẫn rất phức tạp. Từ đầu năm 2026 đến nay đã xảy ra 5 vụ sạt lở bờ sông Tiền với chiều dài khoảng 91m, ăn sâu vào đất liền từ 3 - 10m.

Đáng chú ý, toàn xã hiện có 2 khu vực sạt lở diễn biến phức tạp. Nghiêm trọng nhất là khu vực thuộc ấp Tân Quới và ấp Thượng với chiều dài 1.500m. Khu vực này trước đây có 351 hộ bị ảnh hưởng, qua quá trình vận động di dời, hiện vẫn còn khoảng 230 hộ đang nằm trong vành đai nguy hiểm ở cự ly từ 0 đến 60m.

Để đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân trong vùng sạt lở, tỉnh Đồng Tháp đang đầu tư thực hiện 2 công trình trọng điểm trên địa bàn xã Tân Long. Cụ thể, công trình khu dân cư di dời sạt lở (quy mô 191 nền) hiện đã thi công đạt 39% tiến độ; đồng thời, công trình kè chống sạt lở bờ sông Tiền dài 360m cũng đang được thi công, đạt khối lượng khoảng 40%.

Một trong những điểm sạt lở bờ sông Tiền ở ấp Tân Quới, xã đảo Tân Long (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Để giải quyết căn cơ bài toán an sinh và bảo vệ hạ tầng vùng xã đảo, Ủy ban Nhân dân xã Tân Long đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ngành liên quan, xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình kè kiên cố chống sạt lở nối tiếp đoạn kè đang thi công xuôi về hạ nguồn đến bến đò tạm An Long - Tân Quới và ngược về đầu nguồn ấp Phú Trung, với chiều dài khoảng 4.500 m. Bởi Tân Long là xã đảo, bốn bề sông nước, trước diễn biến dòng chảy xiết và sạt lở ăn sâu, việc đầu tư tuyến kè kiên cố là nhiệm vụ đặc biệt cần thiết và cấp bách.

Trong thời gian chờ các công trình hoàn thiện, xã Tân Long quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong vùng sạt lở. Địa phương cắm biển báo, giăng dây cảnh báo khu vực sạt lở; Ban chỉ huy phòng thủ dân sự duy trì trực 24/24 để ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Xã cũng rà soát, vận động các hộ trong vành đai di dời về phần đất của gia đình, người thân hoặc vào cụm tuyến dân cư nếu có điều kiện.

Tuy nhiên, việc giúp người dân an cư, khâu vận động di dời đang đối mặt với vô vàn khó khăn. Theo Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Long Nguyễn Thành Thửa, đa phần các hộ dân trong vùng nguy cơ cao đều có hoàn cảnh khó khăn hoặc đi làm ăn xa.

Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Tân Quới Nguyễn Minh Hiếu chia sẻ thêm, đa số bà con ở ven sông làm nghề nông hoặc đi làm thuê, nhiều hộ thuộc diện cận nghèo. Đất đai phần lớn do ông bà để lại, chia cho con cháu sinh sống nên người dân không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Trước thực trạng này, nhiều người dân ở vùng sạt lở bày tỏ mong muốn: thứ nhất là sớm có bờ kè kiên cố để ngăn chặn sạt lở tiếp diễn; thứ hai là được Nhà nước hỗ trợ mua nền nhà tái định cư.

Bà con mong muốn hỗ trợ mua nền nhà theo hình thức trả chậm (trả góp) vì không có khả năng trả đủ tiền trong một lần. Đây là niềm hy vọng lớn lao của hàng trăm hộ dân ở bên dòng sông Tiền đang ngày đêm phập phồng nỗi lo sạt lở, mong sớm có nơi an cư để ổn định cuộc sống./.

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