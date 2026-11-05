Tăng tốc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ trong giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm

Sáng 5/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Quân khu 7 (Ban Chỉ đạo Quân khu 7) tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” (Chiến dịch 500 ngày đêm). Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia dự và chỉ đạo hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Ban Chỉ đạo Quốc gia, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Quân khu 7. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Quân khu 7 đã đạt những kết quả nổi bật trong toàn quân, toàn quốc; công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu sinh phẩm đạt và vượt các chỉ tiêu được giao. Việc tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quy mô cấp quốc gia cùng những kết quả đạt được đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu chỉ đạo, thời gian tới, Quân khu 7 tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo Quốc gia; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chiến dịch; đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về Chiến dịch nhằm lan tỏa ý nghĩa nhân văn, nghĩa tình của Chiến dịch, huy động mọi nguồn lực, sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Quân khu tập trung rà soát bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm và nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ năm 2027 cho sát với từng địa bàn, thực hiện phương châm “dễ, rõ làm trước, làm đến đâu chắc đến đó”; đẩy mạnh xác minh, kết luận, bổ sung đính chính thông tin mộ liệt sỹ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sỹ bằng phương pháp thực chứng theo quy trình do Ban Chỉ đạo Quốc gia ban hành...

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta; là trọng trách, vinh dự của Quân đội, nhân dân và các lực lượng làm nhiệm vụ. Chiến dịch 500 ngày đêm đặt ra yêu cầu cao, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, đây vừa là áp lực, thách thức cũng vừa là cơ hội để Ban Chỉ đạo các cấp, mỗi tổ chức, cá nhân thể hiện vai trò, trách nhiệm, tình cảm tri ân với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Triển khai công tác nhiệm vụ tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin năm 2026 và Giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, đồng bộ, khoa học; thực hiện phương châm “6 rõ,” tinh thần “7 nhất,” phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Ban Chỉ đạo Quân khu 7 chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu xây dựng kế hoạch, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, địa bàn, lực lượng và tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó, kiện toàn các lực lượng chuyên trách, thành lập 3 đội quy tập lâm thời, 70 tổ lấy mẫu, số hóa, bảo quản, vận chuyển, bàn giao mẫu sinh phẩm và 4 tổ theo dõi địa bàn; tăng cường bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, phương tiện, trang bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tính đến ngày 5/11, toàn Quân khu 7 tìm kiếm, quy tập được 1.737 hài cốt liệt sỹ, một số địa phương đạt và vượt chỉ tiêu của giai đoạn 1 (khu vực Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm kiếm, quy tập được 942 hài cốt liệt sỹ); công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ đạt và vượt chỉ tiêu được giao; tổ chức chu đáo, trang trọng Lễ truy điệu và an táng quy mô cấp quốc gia...

Tổng hợp ý kiến tham luận tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 7 khẳng định quyết tâm của Quân khu 7 trong triển khai thực hiện giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm và năm 2027. Quân khu 7 phấn đấu hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2026-2030 ngay trong năm 2027; thực hiện 100% việc lấy mẫu, số hóa, bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ mới quy tập; nâng cao chất lượng xác minh, xử lý thông tin, quản lý dữ liệu, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính, đưa các anh hùng liệt sỹ trở về với gia đình, quê hương.

Dịp này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao thưởng cho 24 tập thể, 44 cá nhân thuộc các đơn vị, địa phương trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 và 23 tập thể, 44 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương trong và ngoài Quân đội đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và tuyên truyền công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trên địa bàn Quân khu 7./.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Rà soát hồ sơ, tìm thêm thông tin về mộ liệt sỹ tập thể Trong số các hồ sơ về trận đánh lớn, nghi có mộ liệt sỹ tập thể, có những trường hợp đã được nghiên cứu, khảo sát thăm dò; nhiều hồ sơ khác đang tiếp tục được bổ sung thông tin, xác minh.