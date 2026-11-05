Quảng Ngãi: Xử phạt 85 triệu đồng chủ cơ sở bánh mỳ khiến 175 người ngộ độc

Sáng 5/11, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ký quyết định số 13/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1968, trú tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) - chủ điểm kinh doanh bánh mỳ Bà Được tổng số tiền hơn 85 triệu đồng do liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng khiến 175 người nhập viện.

Theo quyết định, bà Thúy đã thực hiện 2 hành vi vi phạm hành chính: Để thức ăn không được che đậy, ngăn chặn bụi bẩn, có côn trùng và động vật gây hại xâm nhập; sản xuất, chế biến, cung cấp và bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Với các lỗi vi phạm trên, cơ sở bị áp dụng mức phạt chính là hơn 85 triệu đồng (trong đó hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm phạt 750.000 đồng và hành vi gây ngộ độc tập thể phạt 85 triệu đồng).

Cùng với hình thức phạt tiền, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quyết định áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời hạn 4 tháng đối với cơ sở này.

Cơ quan chức năng buộc chủ cơ sở phải tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm (gồm 2kg chả heo, 7 lít nước sốt, 3kg pate, 0,5kg chà bông, 0,5kg ớt rim và 30 ổ bánh mỳ); đồng thời buộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho các nạn nhân. Tỉnh ghi nhận chủ cơ sở có tình tiết giảm nhẹ là đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho những người bị ngộ độc thực phẩm.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, đầu tháng 10/2026, sau khi ăn bánh mỳ mua tại điểm bán của bà Thúy ở vỉa hè số 12 đường Duy Tân (phường Cẩm Thành), hàng loạt người dân xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn, sốt... phải nhập viện cấp cứu.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm từ Viện Pasteur Nha Trang sau đó xác định nhiều nguyên liệu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. cùng các chỉ tiêu vi sinh vật vượt mức cho phép, là nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc tập thể lớn nhất trên địa bàn tỉnh thời gian qua./.

Quảng Ngãi: Thực phẩm vụ ngộ độc bánh mỳ dương tính với vi khuẩn Salmonella spp Viện Pasteur Nha Trang ghi nhận vi khuẩn Salmonella spp. xuất hiện (dương tính/25g) tại nhiều mẫu thực phẩm dùng làm nhân bánh mỳ như chả thịt heo, chà bông, nước sốt, ớt tương, bơ, rau và ổ bánh mỳ.