Quảng Trị: Kịp thời cứu ngư dân bị thủng dạ dày trên biển

Sáng 5/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: Đồn Biên phòng Nhật Lệ vừa tổ chức cứu nạn, đưa một ngư dân bị đau bụng dữ dội khi đang khai thác hải sản trên biển vào bờ cấp cứu kịp thời.

Cụ thể, lúc 14 giờ 30 phút ngày 4/11, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) nhận được tin báo về trường hợp ông Hà Nhưng (sinh năm 1970, trú tại phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), thuyền viên tàu cá ĐNa-90778-TS bị đau bụng dữ dội trong quá trình khai thác hải sản trên biển. Vị trí tàu cá tại thời điểm trên cách cửa Nhật Lệ khoảng 42 hải lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ duy trì liên lạc với tàu cá để nắm tình hình, đồng thời cử quân y hướng dẫn các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu.

Đơn vị cũng khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, chuẩn bị phương án tiếp cận và chuyển bệnh nhân vào bờ khi tàu di chuyển đến khu vực gần bờ.

Để đảm bảo an toàn cho người bệnh, đồng thời chủ động phương án phòng tránh điều kiện thời tiết và thủy triều bất lợi (nước cạn), đến 21 giờ cùng ngày, khi tàu cá ĐNa-90778-TS di chuyển vào gần bờ, tổ cứu hộ gồm các cán bộ, chiến sỹ, quân y Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhanh chóng phối hợp với ngư dân Nguyễn Văn Hữu (trú tại tổ dân phố Bảo Ninh 1) sử dụng thuyền cá tiếp cận tàu ĐNa-90778-TS.

Lực lượng đơn vị khẩn trương đưa ông Hà Nhưng lên phương tiện, chuyển vào bờ và đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới để cấp cứu.

Theo thông tin cập nhật sáng 5/11, qua thăm khám, các bác sỹ xác định, bệnh nhân Hà Nhưng bị thủng dạ dày. Sau khi được phẫu thuật kịp thời, sức khỏe bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị, phục hồi tích cực và tiếp tục theo dõi tại bệnh viện./.

Quảng Trị: Tàu cá gặp nạn gần cửa Roòn, 4 ngư dân thoát nạn an toàn Đồn Biên phòng Roòn (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cùng ngư dân địa phương kịp thời lai dắt chiếc tàu bị đắm cách bờ 200m vào khu vực an toàn, hỗ trợ khắc phục sự cố gây thiệt hại khoảng 70 triệu đồng.