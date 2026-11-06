Quảng Trị lập tổ công tác đặc biệt xử lý dự án chậm tiến độ

Ngày 6/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết vừa thành lập Tổ công tác đặc biệt để rà soát, tham mưu xử lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và thời hạn giải quyết, qua đó khơi thông nguồn lực đất đai, tài chính đang bị đình trệ.

Tổ công tác gồm 12 thành viên, do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Bảo làm Tổ trưởng. Tổ được giao rà soát, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện các dự án chậm tiến độ trên địa bàn, bao gồm cả những dự án thuộc Hệ thống 751.

Qua rà soát, Tổ xác định khó khăn, vướng mắc, phân công cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền và thời hạn cụ thể.

Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp kịp thời để báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo. Tổ công tác định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo và Ủy ban Nhân dân tỉnh vào ngày 25 hằng tháng.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, dù các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp rà soát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn nhưng trên địa bàn vẫn còn nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ.

Trong số 151 dự án thuộc diện giám sát theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 17/7/2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng đã xử lý 18 dự án, gồm 15 dự án không còn khả năng thực hiện được chấm dứt hoạt động và 3 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng. Còn 133 dự án tiếp tục được theo dõi, xử lý theo quy định.

Qua rà soát, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị ghi nhận 38 dự án đã được thanh tra, kiểm tra. Trong số này, 17 dự án đã được cập nhật vào Hệ thống 751, còn 21 dự án chưa được cập nhật.

Tình trạng chậm tiến độ ở các dự án xuất phát từ nhiều nguyên nhân như nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết, vướng mắc, khó khăn trong giải phóng mặt bằng hoặc chưa chứng minh được năng lực tài chính...

Tại Khu resort Golden City, Thanh tra tỉnh Quảng Trị xác định nhà đầu tư vi phạm tiến độ sử dụng đất, chậm triển khai nhiều hạng mục theo cam kết. Dự án Sunspa-Đảo Yến còn 62 hộ dân chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng tại thời điểm báo cáo.

Trong khi đó, Dự án Kho xăng dầu Việt-Lào triển khai chậm và chưa chứng minh đầy đủ năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Các dự án Euro Window Grancity, Khu đô thị Bảo Ninh 3 và Khu du lịch-dịch vụ Gio Hải cũng đang được cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn.

Đối với các dự án thuộc Hệ thống 751, tỉnh Quảng Trị đã triển khai một số bước xử lý cụ thể. Tại Dự án Điện gió AMI Savannakhet, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét, thẩm định, phê duyệt chủ trương nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam.

Với Dự án Khu đô thị mới Nam Cầu Dài, các cơ quan chức năng đang xử lý những vướng mắc liên quan đến điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi, định giá tài sản phục vụ di dời Cảng cá Nhật Lệ và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư…

Trước thực trạng nhiều dự án còn vướng mắc, chưa thể triển khai hoặc phát huy hiệu quả đầu tư, tỉnh Quảng Trị đang tập trung rà soát, phân loại và đẩy nhanh tiến độ xử lý, nhằm đưa các nguồn lực vào phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội tại địa phương.

Việc thành lập Tổ công tác đặc biệt được kỳ vọng tạo đầu mối chỉ đạo thống nhất, gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị với kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đến từng dự án, công trình./.

Đà Nẵng: Gắn phòng, chống lãng phí với xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ Điểm sáng nổi bật của Đà Nẵng là gắn kết phòng, chống lãng phí với xử lý dứt điểm các dự án, công trình chậm tiến độ; đến nay đã tháo gỡ khó khăn cho 1.986/2.035 dự án cơ sở nhà, đất (đạt 97,6%).