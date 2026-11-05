Vụ cháy tại Trường Kim Liên: Nhanh chóng bố trí địa điểm học tập an toàn

Chiều 5/11, ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy tại điểm học tạm của Trường Trung học cơ sở Kim Liên (phường Kim Liên), đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình, phối hợp xử lý các công việc liên quan, đồng thời khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên rà soát các trường học lân cận, tìm địa điểm học tập cho học sinh sau vụ cháy.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Quốc Toản cho biết, việc sắp xếp địa điểm học tập cho các học sinh cần được triển khai khẩn trương, phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn cho học sinh và không làm gián đoạn hoạt động dạy học.

Trước mắt, trong vài ngày tới, học sinh có thể chuyển sang học trực tuyến. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang cùng địa phương và nhà trường xem xét, xây dựng các phương án, nếu kịp bố trí được địa điểm phù hợp, việc học trực tiếp sẽ được tổ chức sớm để ổn định nền nếp dạy và học.

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các nhà trường rà soát điều kiện phòng cháy, chữa cháy, tuyệt đối không dạy học ở địa điểm chưa an toàn.

Các cơ sở giáo dục cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, kiến thức và kỹ năng về an toàn trường học, phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế và từng cấp học.

Nội dung tuyên truyền cần chú trọng nâng cao trách nhiệm, ý thức chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nguy cơ cháy, nổ, không chủ quan trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các thiết bị điện.

Các nhà trường cần tổ chức hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ; bố trí khẩu hiệu tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại những vị trí phù hợp.

Đáng chú ý, việc rà soát phải được thực hiện đối với toàn bộ điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn trường học, cơ sở vật chất và hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Trong đó, các đơn vị cần đặc biệt chú ý hệ thống điện, khu vực bếp ăn, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, kho, thư viện, phòng học, phòng chức năng và những khu vực có nguy cơ cháy, nổ.

Đối với các cơ sở đang xây dựng, cải tạo công trình hoặc phải tổ chức cho học sinh học nhờ, học tạm, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, chỉ tổ chức dạy học khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn, tuyệt đối không tổ chức dạy học tại địa điểm chưa bảo đảm an toàn.

Công trình thi công trong khuôn viên trường phải có biện pháp rào chắn, ngăn cách, bố trí lối đi riêng, không để học sinh tiếp cận khu vực thi công.

Ủy ban Nhân dân các phường, xã có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an và các đơn vị liên quan trực tiếp kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện và yêu cầu khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Liên quan đến vụ cháy làm 1 người tử vong này, chiều 5/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Thành phố giao Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên và các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định.

Trước đó, khoảng hơn 12 giờ ngày 5/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại địa điểm học tạm của Trường Trung học cơ sở Kim Liên, số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường

. Các lực lượng khẩn trương tìm kiếm người bị nạn, triển khai chữa cháy, ngăn lửa lan sang các công trình lân cận; đồng thời sơ tán học sinh đang học tại các khối nhà đến khu vực an toàn.

Đến 12 giờ 40 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và 13 giờ cùng ngày được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện một người tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế. Nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng xác minh./.

Hiện trường vụ cháy ở trường THCS Kim Liên mới làm 1 người tử vong Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường vụ cháy tại Trường Trung học Cơ sở Kim Liên (mới), lực lượng chức năng phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.