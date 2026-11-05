Gia Lai điều chỉnh nhân sự trường học sau sắp xếp tại phường Quy Nhơn Nam

Ngày 5/11, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai xác nhận, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Nam đã có báo cáo xử lý về vụ việc bố trí nhân sự trường học tại phường.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Nam đã bổ nhiệm bà Mạc Hoàn Tố Quyên, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (cũ), giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (mới).

Bà Quyên là một trong 5 hiệu trưởng trước khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại các cơ sở giáo dục không được bố trí giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường mới, mà được phân công làm giáo viên.

Đối với 4 trường hợp còn lại gồm bà Cao Thị Hồng Nghĩa, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Quang Trung; bà Nguyễn Thị Thanh Hà, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Mây; bà Hồ Thị Hồng Tâm, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng và ông Nguyễn An Vinh, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ; các cá nhân này có nguyện vọng không tiếp tục giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp và thống nhất chuyển sang làm giáo viên.

Bên cạnh việc điều chỉnh phương án nhân sự, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Nam đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường, tập thể Phòng Văn hóa-Xã hội và 5 cá nhân liên quan đến những thiếu sót trong công tác sắp xếp, bố trí nhân sự ngành giáo dục sau sáp nhập, gồm: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường phụ trách lĩnh vực, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và một chuyên viên Phòng Văn hóa-Xã hội.

Kết quả, các tập thể, cá nhân được yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những hạn chế, thiếu sót trong công tác tham mưu, sắp xếp, bố trí viên chức quản lý và nhân viên kế toán tại một số trường học trên địa bàn.

Trước đó, qua kiểm tra, xác minh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai xác định, sau sắp xếp, số cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam giảm từ 13 xuống còn 6 trường; số cán bộ quản lý giảm từ 34 xuống còn 19 người; nhân viên kế toán giảm từ 13 xuống còn 8 người.

Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá việc lựa chọn hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp cơ bản bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, việc địa phương áp dụng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý để bố trí 5 hiệu trưởng trước đây xuống làm giáo viên, thay vì xem xét bố trí giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp là chưa đúng quy định.

Sở cũng xác định việc bố trí 2 nhân viên kế toán tại mỗi trường Tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Ngô Mây (mới) chưa đúng quy định. Ngày 24/10, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Nam đã quyết định điều chỉnh nhân sự tại hai trường, bảo đảm nguyên tắc mỗi trường bố trí một kế toán.

Việc rà soát, điều chỉnh và xử lý trách nhiệm lần này nhằm khắc phục những thiếu sót trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, viên chức ngành giáo dục, bảo đảm thực hiện đúng quy định sau sáp nhập.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã có các bài phản ánh về vụ việc này./.

Gia Lai chỉ rõ thiếu sót trong bố trí nhân sự trường học tại phường Quy Nhơn Nam Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phát hiện thiếu sót trong bố trí phó hiệu trưởng, kế toán tại các trường sau sáp nhập và yêu cầu rà soát, kiểm điểm trách nhiệm.